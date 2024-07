Warum der Rückgang der Inflation global gesehen stockt

Während die US-Wirtschaft erste Abkühlungserscheinungen zeigt, dürfte die Eurozone 2025 wieder kräftiger wachsen. Die Inflationsrisiken bleiben beträchtlich, so der Internationale Währungsfonds (IWF).

Am Dienstag hat der Internationale Währungsfonds (IWF) eine aktualisierte Weltwirtschaftsprognose vorgelegt. Die Aussicht für heuer blieb dabei unverändert bei 3,2 Prozent, im kommenden Jahr dürfte die Weltwirtschaft mit 3,3 Prozent sogar marginal kräftiger wachsen als noch im April erwartet. Damals waren die IWF-Ökonomen von plus 3,2 Prozent im Jahr 2025 ausgegangen. Das Wachstum in Indien und China erkläre die Hälfte der weltweiten Zuwächse.

Während die US-Wirtschaft, die sich bisher erstaunlich krisenresistent gegeben hat, erste Abkühlungserscheinungen zeigt, erwarten die IWF-Experten, dass die Eurozone zu einem höheren Wachstum zurückfinden wird. So wird für die USA im nächsten Jahr ein Zuwachs der Wirtschaftsleistung von 1,9 Prozent erwartet, für heuer wird die Prognose um 0,1 Prozentpunkte auf ein Plus von 2,6 gekürzt. Für die Eurozone erwarten die IWF-Experten heuer mit 0,9 Prozent ein um 0,1 Prozentpunkte höheres Wachstum als noch im April. 2025 wird der Währungsraum demnach um 1,5 Prozent zulegen.

Inflationsrisiken gestiegen

Mit wenigen Ausnahmen wie etwa Saudiarabien, wo die IWF-Experten die Wachstumsaussicht etwas kräftiger nach unten revidiert haben, und China, wo die Prognose für 2024 und 2025 jeweils um 0,4 Prozentpunkte angehoben wurde, blieb der IWF weitestgehend bei seinen Prognosen vom April. Wobei längst nicht für alle Länder nachgerechnet wurde, auch nicht für Österreich.

Relevanter sind beim aktuellen Update ohnehin jene Prognose-Updates, die nicht die Veränderung der Wirtschaftsleistung betreffen. So seien vor allem kurzfristige Inflationsrisiken in den Vordergrund gerückt, sagte Pierre-Olivier Gourinchas, IWF-Chefökonom, am Dienstag vor Journalisten. Der Rückgang der Inflation stocke vor allem wegen hoher Preise bei Dienstleistungen. Die Normalisierung sei noch nicht in Reichweite, auch weil der Trend in den USA zuletzt nicht gestimmt habe.

Was die Inflation treiben könnte

Zu Inflationstreibern können auch geopolitische Spannungen werden. So können etwa Handelskonflikte Importkosten und damit die Preise erhöhen. Der IWF warnte, dass die grenzüberschreitenden Handelsbarrieren zuletzt zugenommen hätten. Die EU-Kommission hat beispielsweise vorläufig hohe Sonderzölle auf Elektroautos aus China verhängt. Nun werden Gegenmaßnahmen der Volksrepublik erwartet. Auch die USA haben neue Zölle gegen China auf den Weg gebracht. Eine Eskalation der Handelsstreitigkeiten gehöre zu besagten Kurzfristrisiken.

Weltweit wird jetzt mit einer Inflationsrate von 5,9 Prozent in diesem Jahr und 4,4 Prozent im nächsten Jahr gerechnet, nachdem es 2023 noch 6,7 Prozent waren. Positiv sei der Trend, weil es nicht zu einer Rezession gekommen sei, betonte Gourinchas. Die schlechte Nachricht sei, dass die Teuerung insgesamt trotzdem noch hoch bleibe – obwohl wichtige Teile wie die Preise für Energie und Lebensmittel fast wieder auf dem Niveau von vor der Coronapandemie seien. Ein stockender Rückgang der Inflation bedeutet freilich auch, dass die Geldpolitik länger restriktiv bleibt und die Zinsen langsamer sinken.

Keine Eile für die Fed

Trotz sinkender Inflation in den USA kann es die Notenbank (Fed) aus Sicht von Gourinchas ohne Eile angehen, sagte er zu Reuters in einem Interview: „Für Juni hatten wir eine gute Zahl, aber warten wir ab, was wir für Juli und August bekommen.“ Die US-Verbraucherpreise waren im Juni mit einer Teuerungsrate von drei Prozent nicht mehr so stark gestiegen wie im Mai (3,3 Prozent) und im April (3,4 Prozent).