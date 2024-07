„Bären in Österreich sind Grenzgänger“

Im Trentino in Norditalien kommt es häufig zu Angriffen von Bären auf Menschen. In Österreich hingegen ist die Chance, im Wald einen Bären zu treffen gleich Null.

Oft sind es Videos, die Wanderer in Sozialen Netzwerken teilen: Da lässt ein Schwammerlsucher vor Schreck seinen Korb fallen, weil ein Bär in der Entfernung auftaucht. Oder im Dorf streunt ein Bär umher, dreht eine Runde am Marktplatz und verschwindet wieder.

Doch hin und wieder bleibt es nicht bei einer Bärensichtungen aus sicherer Distanz, sondern es kommt zu einem Angriff aus nächster Nähe. Erst am Montag begegnete ein Tourist aus Frankreich bei seiner Jog­ging­run­de in der Nähe der Gemeinde Dro im norditalienischen Trentino einem Braunbären. Das Tier attackierte den 43-Jährigen, der mit Verletzungen an Beinen und Händen ins Krankenhaus eingeliefert wurde.