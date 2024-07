Joe Biden muss schwere Schläge einstecken

Erst schlug die Richterin in Florida das Verfahren gegen Trump nieder. Danach erklärte sich die Gewerkschaft für neutral.

Die Wahlkampfpause für den Präsidenten währte nur kurz. Am Dienstag hob Joe Biden mit der Präsidentenmaschine Air Force One nach Las Vegas ab. Biden sucht im Glücksspiel-Dorado Nevada und der Casino-Kapitale das Glück. Vor vier Jahren hat er den Swing State im Südwesten mit seinen Hunderttausenden Latinos im Servicesektor noch klar für sich entschieden. Heuer liegt er im Wüstenstaat indes schon ein wenig abgeschlagen hinter Donald Trump. Nevada wird für den Präsidenten zu einem Schlüsselstaat im Wahlkampf. Dies zeigte zuletzt auch das Engagement von Vizepräsidentin Kamala Harris. Las Vegas wird das Duo noch öfter zu sehen bekommen.

Der Präsident flog mit schwerem Gepäck. Er musste schwere Schläge hinnehmen. Erst hatte Richterin Aileen Cannon das Verfahren gegen Trump in der Geheimdokumenten-Affäre eingestellt. Sonderstaatsanwalt Jack Smith, so ihr Argument, sei vom Justizministerium unrechtmäßig eingesetzt worden – was allerdings noch nicht das letzte Wort der Justiz in der Causa gewesen ist. Smith ließ die Entscheidung der noch von Präsident Trump ernannten Richterin nicht auf sich sitzen: Er kündigte Berufung an. Der Prozess über die Mitnahme von Dutzenden Schachteln an Geheimdokumenten in die Residenz Mar-a-Lago ist einstweilen auf die lange Bank geschoben.

„Joe aus Scranton“