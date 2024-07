Die Wiener Linien wollen uns ärgern

Baustellen, Störungen & Co.: Der öffentliche Verkehr, wie Franz Kafka ihn für einen Roman ersonnen hätte.

Ein bisschen musste Josef K. selbst lachen. Die Idee, einen Gleissauger umkippen zu lassen und damit den Verkehr auf der U6 komplett zum Erliegen zu bringen, war ein ziemlicher Geniestreich gewesen. Wie sie alle dumm geschaut haben! Dagegen war die jahrelange Sanierung der U4 richtig langweilig, wenn auch etwas langwieriger. Dann auch noch den Westen der Stadt vom öffentlichen Verkehr abzukapseln, indem man einfach den 44er einstellte und den 43er nur bis zum Gürtel führte! Alles Maßnahmen, die die Abteilung 23/III ausgeheckt hatte – das Referat für Kundenvertreibung der Wiener Linien. Josef K. klatschte vor Freude in die Hände – und griff zum Telefon. Sein Kollege Gregor S. von der Schwesternabteilung bei den ÖBB hatte gerade eine SMS geschickt. „Toll gemacht, so einen Gleissauger sollten wir uns auch bestellen…“

Gedanken wie diese dürften manchem Nutzer des Öffentlichen Verkehrs in und um Wien in den vergangenen Tagen und Wochen wohl öfter gekommen sein. Dass es da nicht mit rechten Dingen zugehen kann. So viele Baustellen, so viele Ausfälle, so lange Wartezeiten. Allein, so gut es auch klingt, Franz Kafka hat wohl nicht das Drehbuch für die Baustellenplanung von Wiener Linien und ÖBB geschrieben. Und hinter all dem verständlichen Ärger all jener, die zu spät oder nach langen Umwegen in die Arbeit oder ins Freibad gekommen sind, steckt auch keine Verschwörung der Autoindustrie, die die Menschen weg von U-Bahn, S-Bahn & Co. locken will.

Lästig für die Fahrgäste

Es ist Sommer. Und das ist die Zeit, in der man mit Streckensperren und Bauarbeiten weniger Menschen belästigen muss, weil viele einfach auf Urlaub sind. Mit Arbeiten, die gemacht werden müssen, um Strecken wieder fit zu machen, damit sich im Rest des Jahres die Ausfälle nicht häufen oder Wartungsarbeiten leichter gemacht werden können. Und warum all diese Baustellen und Sperren gleichzeitig? Tja, weil manche Dinge einfach erledigt werden müssen. Und ja, das ist lästig für die Fahrgäste. Wenn dann auch noch ein Vorfall passiert wie am Dienstag, wo ein Gleissauger auf der U6 umkippte und langwierig geborgen werden musste, wird es noch mühsamer.

Natürlich passieren auch Fehler. Natürlich gibt es die eine oder andere Maßnahme, die vielleicht anders organisiert hätte werden können. Aber eines können wir mit Sicherheit annehmen: Weder bei den Wiener Linien noch bei den ÖBB arbeiten irgendwo im Hintergrund geheime Abteilungen daran, die Kundinnen und Kunden zu ärgern. Schimpfen zum Abreagieren, wenn es wieder einmal irgendwo nicht klappt, ist aber trotzdem ok. Und wenn Ihnen das noch nicht reicht, können Sie Josef K. oder Gregor S. ja einen Beschwerdebrief schicken…