Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Hinweise zu iranischen Attentatsplänen auf Trump: Drei Tage nach dem versuchten Mordanschlag auf Donald Trump hat die US-Regierung von iranischen Attentatsplänen gegen den Ex-Präsidenten berichtet. Das Weiße Haus betont jedoch, dass keine Verbindungen zwischen dem 20-jährigen Attentäter und möglichen Mitverschwörern festgestellt worden seien. Der Iran weist den Vorwurf als „unbegründet“ und „böswillig“ zurück. Mehr dazu

Zivilschutzalarm in Obersteiermark: In der Obersteiermark hat es in der Nacht auf Mittwoch wegen heftiger Regenfälle in den Gemeinden Mautern, Traboch und Thörl Zivilschutzalarme gegeben. In Traboch (Bezirk Liezen) drohte laut Landeswarnzentrale Steiermark der Damm des Trabochersees zu bersten. Laut ORF-Radio Ö3 gibt es hier aber mittlerweile Entwarnung. Mehr dazu

ÖFB-Frauen gegen Deutschland chancenlos: Für Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat es zum Abschluss der Gruppenphase der EM-Qualifikation kein Erfolgserlebnis gegeben. Die ÖFB-Auswahl war am Dienstag in Hannover beim 0:4 (0:2) gegen Pool-A4-Sieger Deutschland chancenlos. Mehr dazu

Die Wiener Linien wollen uns ärgern: Baustellen, Störungen & Co - Erich Kocina schreibt in seiner Morgenglosse darüber, wie Franz Kafka den öffentlichen Verkehr ihn für einen Roman ersonnen hätte. Mehr dazu

Pilnacek-Kommission: Wie schlecht ist Österreichs Justizsystem? Was steht im Bericht der Kreutner-Kommission? Gibt es eine „Zweiklassenjustiz“ in Österreich? Und wieso interessiert sich Peter Pilz so für Christian Pilnaceks Laptop? Im „Presse“-Podcast zu Gast sind Daniel Bischof und Gernot Rohrhofer. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über den Platzmangel in Spitälern wegen Putzarbeiten. Mehr dazu