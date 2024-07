Trumps „Einigkeit“ gilt nur für die Republikaner

Donald Trump (l.) und Vizepräsidentschaftskandidat J. D. Vance am Dienstagabend in Milwaukee

Donald Trump (l.) und Vizepräsidentschaftskandidat J. D. Vance am Dienstagabend in Milwaukee Getty Images

Zweiter Tag am Parteitag: Donald Trumps frühere republikanische Herausforderer pilgerten nach Milwaukee, um Abbitte zu leisten. Trump gefällt das, während der Rest der Partei wieder in den Angriffsmodus übergeht.

Donald Trump mag es, wenn Leute zu ihm aufschauen. Besonders, wenn es Leute sind, die ihn einst abgelehnt haben. Insofern muss der Dienstag auf dem republikanischen Parteitag in Milwaukee für den Ex-Präsidenten besonders schön gewesen sein. Eine ganze Heerschar ehemaliger Kritiker trat an dem Abend auf, um ihm zu huldigen.

Und Trump kam extra früh, um nichts zu verpassen. Mit einer großen Bandage auf dem Ohr. Er war am vergangenen Samstag Ziel eines Anschlagsversuches gewesen; ein Schuss des 20-jährigen Attentäters durchbohrte sein Ohr. Hatten Beobachter am Montag, nach Trumps erstem öffentlichen Auftritt in Milwaukee, noch gewitzelt, dass das prominente weiße Pflaster demnächst Standard-Requisite für „Make America Great Again“-Fans sein würde, wurden sie am Dienstag bestätigt. Im Fiserv Forum, dem großen Messezentrum der Stadt, erschienen manche von Trumps Anhängern tatsächlich stolz mit weißen Stickern auf den Ohren.

Sie war nicht die einzige mit einem bandagierten Ohr. Getty Images / Andrew Harnik

Politische Abbitte

Der Angriff auf sein Leben hat Trump dazu gebracht, „Einigkeit“ als neues Motto für den republikanischen Parteitag auszugeben. Am Dienstag bekam man eine Idee davon, was er damit meinte. Über parteiübergreifenden Zusammenhalt redet hier niemand. Sehr wohl aber über jene republikanischen Politiker, die einst heftig mit Trump ins Gericht gegangen waren. Am Dienstag standen sie allesamt auf der Bühne, um quasi politische Abbitte zu leisten.