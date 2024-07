Rudy Giuliani stolpert und stürzt bei Republikaner-Parteitag

Bilder zeigen: Der ehemalige New Yorker Bürgermeister geht auf eine leere Stuhlreihe zu, stolpert, verliert das Gleichgewicht und fällt.

Rudy Giuliani ist am Rande des Parteitags der Republikaner in Milwaukee gestolpert und hingefallen - ein Video des Vorfalls macht online die Runde, mehrere US-Medien berichten darüber. Auf dem Video ist der frühere Anwalt von Ex-Präsident Donald Trump in dem Saal zu sehen, wo in dieser Woche etliche Reden bekannter Republikaner stattfinden. Zu dem Zeitpunkt ist dort aber noch nicht viel los - das Programm beginnt jeden Tag erst gegen Abend (Ortszeit).

Giuliani geht auf eine leere Stuhlreihe zu, stolpert, verliert das Gleichgewicht und fällt. Mehrere Männer eilen dem 80-Jährigen zu Hilfe.

Während Trumps Amtszeit galt Giuliani als enger Verbündeter des damaligen US-Präsidenten, inzwischen kämpft er mit etlichen juristischen Problemen. Zuletzt verlor er seine Anwaltslizenz und wurde unter anderem im US-Staat Arizona im Zusammenhang mit versuchter Einflussnahme auf den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 angeklagt.

Der ehemalige Bürgermeister von New York - Trumps Heimatstadt - war einst sehr geachtet. In den vergangenen Jahren erntete er aber zunehmend Spott wegen etlicher skurriler Auftritte. (APA/dpa)