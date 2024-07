Mysteriöser Tod von sechs Vietnamesen in Bangkoker Luxushotel

In Tassen sind laut Ermittlern Rückstände einer Substanz gefunden worden, die auf eine Vergiftung schließen lassen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

In Thailand laufen Polizeiermittlungen zum Tod von sechs Vietnamesen in einem Luxushotel in der Hauptstadt Bangkok auf Hochtouren. Die Leichen der drei Männer und drei Frauen, von denen zwei auch einen US-Reisepass hatten, waren Dienstagabend in ihrem Hotelzimmer entdeckt worden. Nach Polizeiangaben wies das Zimmer keinerlei Kampfspuren auf. In Tassen sind laut Ermittlern aber Rückstände einer Substanz gefunden worden, die auf eine Vergiftung schließen lassen.

Die berichteten thailändische Medien. Verschiedene Zeitungen schrieben außerdem, es habe sich möglicherweise um Zyanid (Blausäure) gehandelt. Die Vietnamesen hatten demnach am Wochenende in mehrere Zimmer im Grand Hyatt Erawan Hotel im Zentrum der Metropole eingecheckt.

„Das war keine Selbstverletzung“

Die Umstände ihres Todes sind noch unklar und werfen viele Fragen auf. „Das war keine Selbstverletzung, jemand hat ihren Tod verursacht“, sagte Polizeisprecher Thiti Saengsawang und fügte hinzu, dass die Polizei nach einer siebenten Person suche, die mit der Gruppe in Verbindung stehe. „Wir verfolgen jeden Schritt, den sie getan haben, seit sie aus dem Flugzeug gestiegen sind.“

Thiti sagte, die Gäste hätten am Dienstag nicht wie geplant aus dem Hotel ausgecheckt. Hotelpersonal habe die Leichen entdeckt, als es das Zimmer reinigen wollte. Nach Polizeiangaben wurden auf einem Tisch Teller mit Essen entdeckt, das größtenteils noch in Folie verpackt war. Die Gegend rund um das Hotel mit mehreren bekannten Shopping Malls ist bei Touristen sehr beliebt.

Dieses Foto wurde von der thailändischen Polizei zur Verfügung gestellt. AFP / Handout

Keine Anzeichen von Raub und Gewalt

Auch der thailändische Ministerpräsident Srettha Thavisin schaltete sich umgehend in den mysteriösen Fall ein und gab eine Pressekonferenz. Es sei eine Autopsie geplant, um die genaue Todesursache zu klären, sagte er. Ein Raubüberfall werde aber ausgeschlossen. „Es wird vermutet, dass sie seit etwa 24 Stunden tot sind. Bei der ersten Begehung des Tatorts gab es keine Anzeichen von Raub und Gewalt.“

Die Regierung hat offenbar Sorge, dass die Tat den Tourismus schädigen könnte. Thailand ist auf den wichtigen Wirtschaftszweig angewiesen und kämpft nach der Corona-Pandemie darum, wieder möglichst viele Urlauber anzulocken. (APA/dpa)