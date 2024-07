Kanzler Nehammer will die von Gewessler gestoppten Schnellstraßen-Ausbau in Niederösterreich umsetzen, sollte die ÖVP in der nächsten Regierung sein.

Kanzler Nehammer will die von Gewessler gestoppten Schnellstraßen-Ausbau in Niederösterreich umsetzen, sollte die ÖVP in der nächsten Regierung sein. Reuters / Lisa Leutner

Die ÖVP werde die von der grünen Umweltministerin Gewessler gestoppten Traisental-(S34) und Marchfeld-Schnellstraße (S8) umsetzen, kündigt Kanzler Nehammer an: Sofern die ÖVP Teil der nächsten Regierung ist.

Leonore Gewessler (Grüne) hat zwei geplante Bauprojekte in Niederösterreich einst gestoppt: Konkret die S34, die Traisental-Schnellstraße sowie die S8, die Marchfeld-Schnellstraße.

Sollte nun die ÖVP nach den Nationalratswahlen im Herbst wieder in der Regierung sein, werden diese beiden Straßenprojekte umgesetzt, kündigte Bundeskanzler Karl Nehammer am Rande einer Veranstaltung in Niederösterreich an, wie orf.at berichtet.

Für die „Autos der Zukunft“

„Auch da ist es kein Geheimnis, hier habe ich eine völlig andere Meinung als die Energieministerin“, wird der Kanzler zitiert. „Ich glaube, es ist wichtig, dass Straßen gebaut werden, weil Infrastruktur wichtig ist. Vor allem: es brauchen auch die Autos der Zukunft, die CO2-neutral fahren, ebenfalls Möglichkeiten sich fortzubewegen. Das ist auch wichtig, damit man den ländlichen Raum anschließt, damit es Dynamik und Mobilität in Österreich auch weiter geben kann.“

Mehr lesen Aus Wiesen werden CO2-Speicher: Wie Renaturierung gelingen kann

Die S34 war von Gewessler im Jahr 2020 gestoppt worden, die Causa S8 wird derzeit beim Bundesverwaltungsgericht. „Man muss eigentlich nur das Gesetz vollziehen, auch in dem Fall hat es die Energieministerin nicht getan“, so Nehammer. „Das ist jetzt so wie es ist, wir werden es besser machen beim nächsten Mal.“ (mpm)