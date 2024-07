H. sapiens? H. currens!

Beim Marathon – hier in Cape Town – spielen die mit den Beinen aus Ostafrika ihr Erbe aus. Rodger Bosch/AFP via Getty Images

Dass der Mensch sich durch Laufen zum Menschen gemacht hat, ist eine so alte wie umstrittene Hypothese. Nun wird sie von ethnologischen Befunden gestützt.

In den alten Zeiten jagten wir den Elch, indem wir ihn auf Schneeschuhen niederliefen, wir konnten den ganzen Tag rennen, so wie Wölfe. Nun sind unsere jungen Männer faul geworden. Sie reiten auf ihren Hundeschlitten.“ Das berichtete Mitte des 19. Jahrhunderts ein Indigener im Norden Amerikas, Ähnliches bekamen Ethnologen rund um die Erde zu hören: In Borneo war man zu Fuß hinter Hirschen her, in Australien hinter Kängurus, und mancherorts wurde bis vor Kurzem noch so gejagt, in etwa von den San in Halbwüsten Südafrikas.

Dabei kann der Mensch etwas ausspielen, was ihn von anderen Säugetieren unterscheidet, von seinen Ahnen auch: „Laufen machte uns menschlich – zumindest im anatomischen Sinn“, erklärten 2004 Dennis Bramble (University of Utah) und Daniel Lieberman (Harvard) (Nature 432, S. 345). Das knüpfte an die 20 Jahre zuvor von David Carrier (University of Michigan) entwickelte Hypothese an, der Mensch habe sich selbst erlaufen, und es wird nun – nach wieder 20 Jahren – von Eugéne Morin (Bordeaux) und Bruce Winterhalder (UC Davis) aufgefrischt, etwa mit ethnografischen Berichten wie dem eingangs zitierten (Nature Human Behaviour, 13. 5.).

Unsere Ahnen erhoben sich nicht zum aufrechten Gang, sondern zum aufrechten Lauf

Das Laufen soll uns gemacht haben? Wir haben zwar auf kurzen Strecken wenig zu bieten, aber auf langen umso mehr: Selbst Topsprinter schaffen gerade 10,2 Meter pro Sekunde, und das nur 20 Sekunden lang, Geparden bringen es auf 29 m/s, Thompsons Gazellen auf 26,5, über lange Minuten. Aber auf Dauerläufen sind wir schier unermüdlich, manche Langstreckler bewältigen über Monate hinweg jeden Tag einen Marathon: Wir können nicht rasch flüchten, aber zäh verfolgen, etwa Gazellen so lang nachtrotten, bis sie zusammenbrechen. An Überhitzung.

Vor der ist unter allen Tieren nur das geschützt, das Russel Newman 1970 den „schwitzenden Affen“ genannt hat, weil seine Haut kaum behaart und stattdessen mit Schweißdrüsen übersät ist (Human Biology 42, S. 12). Aber bevor durch diese etwas fließt, muss der Körper in Gang gehalten werden, dafür sorgen Muskeln eines Typs, der auf Ausdauer spezialisiert wurde und heute noch in Ostafrika verbreitet ist, aus dem seit dem Äthiopier Bikila Abebe, der 1960 – barfuß – den Marathon in Rom gewonnen hat, alle Meister der Langstrecken kommen (während der Sprint von Läufern aus Westafrika bzw. Erben von Sklaven mit einem rascheren Muskeltyp beherrscht wird [Science 305, S. 637]).

Diese Muskeln haben einen molekularen Hintergrund, der scheinbar höchst entlegen ist, den eines Gens für eine Sialinsäure für ein Enzym in den Zellmembran. Alle anderen Säuger haben ein und die gleiche Variante, erst und nur frühe Ahnen des Menschen haben die vor etwa zwei Millionen Jahren durch eine andere ersetzt, es diente vermutlich der Abwehr von Krankheiten. Aber es hatte weitreichende Konsequenzen für den gesamten Körper, etwa den ausdauernden Muskeltyp, das zeigte Ajit Varki (UC San Diego). Erst ist den molekularen Details nachgegangen (Pnas 107, 8939), und er hat die menschliche Variante Mäusen eingebaut, die dann länger liefen, trotz des Fells (Proc. Roy. Soc. B 2018.1656).

Aber nicht nur Muskeln und Haut wurden vor zwei Millionen Jahren umgebaut, als sich unser Ahn H. erectus erhob, und das nicht zum Gehen, bei dem immer ein Bein am Boden ist, sondern zum Laufen. Darauf wurde der ganze Körper ausgerichtet, von der Fußsohle über die Sehnen, die den Aufprall auf dem Boden abfedern und die Energie in den nächsten Sprung stecken, bis in die Nackenmuskulatur, die den Schädel von den Bewegungen des restlichen Körpers entkoppelt hat.

All das haben Bramble/Lieberman zusammengestellt und in Verbindung damit gebracht, dass H. erectus unser energiehungrigstes Organ, das Gehirn, von der Größe der Schimpansen (450 cm3) fast auf unsere (um 1250) gebracht hat. Dazu brauchte es energiereiche Nahrung: Fleisch. Das musste erjagt werden, oder es musste gefunden werden, als Aas, hinter dem auch andere her waren, Hyänen.

Daher die zentrale Rolle des Laufens bei der Menschwerdung, das Bild ist seit 40 Jahren skizziert und seit 20 detailliert, warum nun noch eine Runde im wissenschaftlichen Dauerlauf? Auf heftigen Widerspruch stießen Bramble/Lieberman, vor allem von Travis Pickering (University of Wisconsin) und Henry Bunn (Witwatersrand): Zum einen verbrauche Hetzjagd mehr Energie, als sie einbringe, zum anderen biete die Ethnologie keine hinreichenden Belege für diese Jagdweise (Journal of Human Evolution 53, S. 438).

Unsere Ahnen konnten rasche Beute zu Fuß erjagen, weil wir „schwitzende Affen“ sind

Der erste Einwand traf Bramble/Lieberman nicht – sie hatten das Energieproblem gesehen und deshalb nicht, wie Carrier, auf Jagd gesetzt, sondern auf Aassuche –, den zweiten wiesen sie als „Tyrannei der Ethnografie“ zurück (Journal of Human Evolution 53, S. 434). Das war natürlich ein schwacher Punkt, vor allem auf ihn haben Morin/Winterhalder sich konzentriert und die Fachliteratur eingehender gemustert: Sie fanden zehn Mal so viele Beschreibungen der Hetzjagd wie zuvor bekannt – 391 –, sie fanden auch überraschende Beute, selbst hinter Bären und Geparden waren Jäger so her.

Waren – aktuelle Berichte gibt es keine mehr, die letzten stammen von Louis Liebenberg (Cape Town), der in den 1990er-Jahren drei San dokumentiert hat, die zu Fuß jagen gegangen sind, aber schon so alt, kraftlos waren, dass sie oft im Wortsinn gegangen sind, das Laufen durch Gehen unterbrechen mussten (Current Anthropology 47, Seite 1017). Das heißt nicht, dass es für heutige Ethnologen nichts zu sehen gäbe, im Gegenteil, sie brauchen nur aus ihren Fenstern zu blicken: Die Stadtmarathons ziehen immer größere Massen an, offenbar ist das Erbe des „Homo currens“, wie die Wiener Anthropologin Sylvia Kirchengast ihn genannt hat (Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien CXLII, S. 159), lebendiger denn je. Und es stellt ein Problem, das die ganze Hypothese ins Wanken bringt: Im Dauerlauf gejagt wurde lediglich von Männern, aber sie sind im Marathon nur unwesentlich schneller als Frauen. Was hat ihnen Beine gemacht?