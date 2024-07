Hat Trump geschlafen oder „nur“ gebetet?

Donald Trump in Milwaukee.

Donald Trump in Milwaukee. Imago / Jasper Colt

Ein neuer Streit in Sozialen Medien dreht sich um die Frage, ob Donald Trump auf dem Parteitag der Republikaner eingeschlafen ist. Während sich Trumps Gegner über „Sleepy Don“ lustig machen, verteidigen ihn seine Anhänger: Trump habe gebetet.

Ein auf X veröffentlichtes Kurzvideo vom Parteitag der Republikaner sorgt in den USA für Aufsehen. In dem Ausschnitt ist der ehemalige US-Präsident Donald Trump mit geschlossenen Augen zu sehen. „Sleepy Don“ – eine Analogie zu „Sleepy Joe“, ein republikanisches Schmähwort für den amtierenden Präsidenten Joe Biden – schlafe an seinem eigenen Parteitag ein, hieß es daraufhin unter X-Usern.

Trumps Anhänger behaupteten dagegen, er habe die Augen während eines Gebets von Pastor James Roemke geschlossen gehalten. Wie Spiegel Online hervorstreicht, setzen die Aufnahmen aber einige Minuten später ein, während der Rede von Harmeet K. Dhillon, einer Frau des Nationalen Komitees der Republikaner in Kalifornien und regelmäßiger Gast bei Fox News. Der Clip wurde von einem TV-Bildschirm abgefilmt. Die Echtheit und zeitliche Abfolge der Szene ist schwer festzustellen.

(red.)