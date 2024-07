Adidas erhöht Prognose und erwartet Milliardengewinn

Das zweite Quartal sei besser gelaufen als gedacht, auch, weil der Verkauf von Restposten der eingestellten „Yeezy“-Kollektion des Skandal-Rappers Ye unerwartet erfolgreich war.

Adidas erwartet in diesem Jahr einen Milliardengewinn. Der fränkische Sportartikelhersteller schraubte die Prognose für das operative Ergebnis am Dienstagabend um 300 Millionen auf 1,0 Milliarden Euro nach oben. Der Umsatz werde um fast zehn Prozent zulegen, bisher hatte die Nummer zwei auf dem weltweiten Sportartikelmarkt Zuwächse im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

Das zweite Quartal sei besser gelaufen als gedacht, erklärte Adidas in Herzogenaurach: Der Umsatz stieg währungsbereinigt um elf Prozent auf 5,82 Milliarden Euro und übertraf die Prognosen der Analysten damit deutlich. Das Betriebsergebnis verdoppelte sich fast auf 346 (Vorjahr: 176) Millionen Euro - auch weil der Verkauf von Restposten der eingestellten „Yeezy“-Kollektion des Skandal-Rappers Ye (Kanye West) unerwartet nochmals 50 Millionen Euro Gewinn brachte. (APA/Reuters)