Baumjahrringe hüten viele Geheimnisse

Vorlesen Hauptbild • Bäume sind neutrale Beobachter und protokollieren durch ihr Wachstum Umweltbedingungen mit. • Clemens Fabry

60.000 historische und „lebende“ Holzproben haben Michael Grabner und Rupert Wimmer von der Boku Wien mit ihrem Team seit den 1990ern vermessen. Ihr Blick gilt heute allerdings mehr der Zukunft als der Vergangenheit.

25 Minuten braucht der Regional-Express vom Bahnhof Spittelau nach Tulln. Was beim Einsteigen in die volle Pendlerbahn in Wien zur urbanen Normalität gehört, fällt beim Aussteigen in dem beschaulichen Donaustädtchen umso mehr auf: Es sind unerwartet viele Menschen, die sich zielstrebig Richtung Südosten aufmachen. Bepackt mit Rucksäcken, in den Ohren Kopfhörer oder plaudernd im Gespräch vertieft, schiebt sich die Karawane einen guten Kilometer durch Wohnsiedlungen bis zum Campusgelände des Technopol Tulln.

Rupert Wimmer und Michael Grabner vom Institut für Holztechnologie der Boku Wien haben das Jahrringlabor aufgebaut. Mit ihren Daten können Holzproben bis in die Bronzezeit zurück exakt datiert werden. Clemens Fabry

Fünf Forschungseinrichtungen haben sich hier angesiedelt, darunter eine Außenstelle der Boku Wien, zu der acht Institute mit rund 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gehören. Inmitten der von urbaner Diversität geprägten Pendlergruppe ist auch Rupert Wimmer. Sein Ziel: das Institut für Holztechnologie und Nachwachsende Rohstoffe. Mit diesem ist 2011 ein besonderer Schatz von Wien nach Tulln übersiedelt: ein umfangreiches Jahrringarchiv, das Wimmer in den 1990ern aufzubauen begonnen hat.