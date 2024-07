Die Royals verabschieden sich in die Ferien

Prinzessin Charlotte von Wales und Catherine, Prinzessin von Wales, beim Herrenfinale in Wimbledon im All England Lawn Tennis and Croquet Club am 14. Juli 2024 in London, England.

Reuters (Paul Childs)

Der britische Adel zieht sich in seine Sommerschlösser zurück. Einen wichtigen Termin muss König Charles aber noch absolvieren.

Kate Middletons Auftritt in Wimbledon am Sonntag begeisterte Tennis- und Royal-Fans, aber es könnte einige Zeit dauern, bis wir Kate wieder in der Öffentlichkeit sehen. Britischen Medien zufolge planen Prinz William und seine an Krebs erkrankte Frau, den größten Teil des Sommers „unter dem Radar“ in ihrem Zufluchtsort Ammer Hall in Norfolk zu verbringen, da Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis nicht mehr zur Schule gehen und Kate ihre präventive Chemotherapie auch dort fortsetzen kann. Wenn auch keine Auslandsreisen geplant seien, würden sie sich darauf freuen, König Charles und Königin Camilla in den nächsten Wochen in Schottland zu besuchen.

Der Auftritt in Wimbledon dürfte Kates letztes offizielles Engagement für längere Zeit gewesen sein. Reuters (Matthew Childs)

Prinz William, ebenfalls ein begeisterter Tennisfan, musste das Wimbledon-Finale dieses Jahr auslassen, damit er und Prinz George am Sonntag dem UEFA-Europameisterschaftsspiel zwischen Spanien und England in Berlin beiwohnen konnten. Und nach dieser Niederlage war auch er bereit für den Sommer.

Prinz William und sein Sohn George im Olympiastadion in Berlin. Reuters (Lisi Niesner)

Ihren letzten unterhaltsamen Auftritt vor dem Sommer hatte Königin Camilla zusammen mit ihrer Schwester Annabel Elliot, die beiden kamen im Partnerlook zum Viertelfinale von Wimbledon und jubelten aus der Royal Box heraus. Die britische Königin Camilla feiert außerdem am 17. Juli ihren 77. Geburtstag. Ihren Geburtstag musste Camilla allerdings der Pflichterfüllung unterordnen. Das Königspaar wird heute zur „King‘s Speech“ im britischen Oberhaus erwartet.

Beide im cremefarbenen Partnerlook: Königin Camilla mit ihrer Schwester Annabel Elliot Reuters (Matthew Childs) Reuters (Paul Childs)

Der britische König Charles III. (75) verliest am Mittwoch noch die Regierungserklärung des neuen Labour-Premierministers Keir Starmer, danach geht es auch für ihn bald in die Ferien. Die verbringt er ganz traditionell auf Schloss Balmoral in Aberdeenshire in Schottland. Das traditionelle „State Opening of Parliament“ gehört zu den wichtigsten Terminen im politischen und royalen Kalender in Großbritannien. Es wird stets mit großem Pomp und teils skurril anmutenden Traditionen begangen.