Prinzessin Charlotte von Wales und Catherine, Prinzessin von Wales, beim Herrenfinale in Wimbledon im All England Lawn Tennis and Croquet Club am 14. Juli 2024 in London, England. Reuters (Paul Childs)

Der britische Adel zieht sich in seine Sommerschlösser zurück. Einen wichtigen Termin muss König Charles aber noch absolvieren.

Kate Middletons Auftritt in Wimbledon am Sonntag begeisterte Tennis- und Royal-Fans, aber es könnte einige Zeit dauern, bis wir Kate wieder in der Öffentlichkeit sehen. Britischen Medien zufolge planen Prinz William und seine an Krebs erkrankte Frau, den größten Teil des Sommers „unter dem Radar“ in ihrem Zufluchtsort Ammer Hall in Norfolk zu verbringen, da Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis nicht mehr zur Schule gehen und Kate ihre präventive Chemotherapie auch dort fortsetzen kann. Wenn auch keine Auslandsreisen geplant seien, würden sie sich darauf freuen, König Charles und Königin Camilla in den nächsten Wochen in Schottland zu besuchen.

Der Auftritt in Wimbledon dürfte Kates letztes offizielles Engagement für längere Zeit gewesen sein. Reuters (Matthew Childs)

Prinz William, ebenfalls ein begeisterter Tennisfan, musste das Wimbledon-Finale dieses Jahr auslassen, damit er und Prinz George am Sonntag dem UEFA-Europameisterschaftsspiel zwischen Spanien und England in Berlin beiwohnen konnten. Und nach dieser Niederlage war auch er bereit für den Sommer.

Prinz William und sein Sohn George im Olympiastadion in Berlin. Reuters (Lisi Niesner)

Ihren letzten unterhaltsamen Auftritt vor dem Sommer hatte Königin Camilla zusammen mit ihrer Schwester Annabel Elliot, die beiden kamen im Partnerlook zum Viertelfinale von Wimbledon und jubelten aus der Royal Box heraus. Die britische Königin Camilla feiert außerdem am 17. Juli ihren 77. Geburtstag. Ihren Geburtstag musste Camilla allerdings der Pflichterfüllung unterordnen. Das Königspaar wird heute zur „King‘s Speech“ im britischen Oberhaus erwartet.

Beide im cremefarbenen Partnerlook: Königin Camilla mit ihrer Schwester Annabel Elliot Reuters (Matthew Childs) Reuters (Paul Childs)

Der britische König Charles III. (75) hat am Mittwoch noch die Regierungserklärung des neuen Labour-Premierministers Keir Starmer verlesen. Es ist der erste Regierungschef der sozialdemokratischen Labour Party seit 14 Jahren. In der „King‘s Speech“ wurde eine ganze Reihe von Gesetzesinitiativen angekündigt – begleitet von viel Prunk und Pomp. So sind der Monarch und seine Frau, Königin Camilla, etwa per Kutsche in einer Prozession vom Buckingham-Palast angereist. Das traditionelle „State Opening of Parliament“ gehört schließlich zu den wichtigsten Terminen im politischen und royalen Kalender in Großbritannien.

„Das Gesetzesprogramm meiner Regierung wird aufgabenorientiert sein und auf den Grundsätzen von Sicherheit, Fairness und Chancen für alle beruhen“, las König Charles aus dem Programm vor, das mehr als 35 Gesetze umfasst. „Stabilität wird der Grundpfeiler der wirtschaftlichen Politik meiner Regierung sein.“ Wirtschaftswachstum sei die „fundamentale Mission“.

Neue Vorhaben der britischen Regierung

So will Labour die Planungsprozesse bei Immobilienprojekten beschleunigen und Widerspruchsmöglichkeiten bei Bauvorhaben beschränken. Zudem soll die in den 1990er Jahren von der damaligen konservativen Regierung vorangetriebene Privatisierung des Schienennetzes schrittweise zurückgenommen werden. Nach viel Streit rund um den Brexit soll die Beziehung zur EU verbessert werden und eine neue Sicherheitskooperation angestrebt werden.

Die neue britische Regierung will auch die Rolle der unabhängigen Budgetbehörde stärken und so die Attraktivität des Standorts Großbritannien für Investoren erhöhen. Und ein neues staatliches Unternehmen namens GB Energy soll Investitionen in erneuerbare Energien attraktiver machen.

Nun geht es auch für König Charles bald in die Ferien. Die verbringt er ganz traditionell auf Schloss Balmoral in Aberdeenshire in Schottland. (APA/red.)