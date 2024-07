Das Label PURE KASHMIR zählt als Inbegriff für traumhaft weiche und federleichte Schals aus reinem „Pashmina Kaschmir“, der geschützten Ursprungsbezeichnung für original Kaschmir.

„Pashmina“ heißt übersetzt „zartes Gold“ und gilt als feinste Kaschmir Qualität der Welt. Sie stammt von der zarten Unterwolle der Changra-Ziegen, einer besonders seltenen Ziegen-Rasse die auf über 4.500 Metern im Himalaya leben.

Geleitet wurde das österreichisch-indische Label vom gebürtigen Kashmiri Shabir Sheikh und seiner Frau Karin Sheikh. Gefertigt werden die Tücher nach Jahrhunderte alter Handwerkskunst im Familienbetrieb von Shabir in Srinagar, Kashmir – und das bereits in fünfter Generation.

Die Designs erinnern an die prachtvollen Tücher, die einstmals von Maharadschas und Königinnen getragen wurden – eine Hommage an die weltberühmte Handwerkskunst Kashmirs. Alte Stick- und Web-Techniken werden neu interpretiert, Naturfarben kunstfertig gemischt – so entstehen einzigartige und zeitlose Unikate mit besonderem Stil, gefertigt nach höchsten ethischen Ansprüchen.