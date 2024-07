Um sein Vermögen aufzubauen, verbrüderte sich der Milliardär zunächst mit Chinas Staatssicherheit, später mit Trumps Ex-Berater Steve Bannon. In den USA brachte er seine Unterstützer um ein Vermögen.

Am Dienstag besiegelte ein US-Gericht den hohen Fall von Guo Wengui: Die Richterin in Manhattan sprach den gebürtigen Chinesen in neun von zwölf Anklagepunkten schuldig: Er habe seine Online-Follower um Hunderte Millionen US-Dollar betrogen. Dem auch als Miles Guo bekannten Geschäftsmann droht jahrzehntelange Haft.

Guo habe zwischen 2018 und 2023 mehr als eine Milliarde US-Dollar von seinen Fans ergaunert. Er gaukelte seinen Followern auf Sozialen Medien vor, das Geld unter anderem in Klubmitgliedschaften, Kryptowährungen und sein Medienunternehmen zu investieren, und versprach ihnen, dass sie keine Verluste machen würden. Stattdessen finanzierte er auf Kosten seiner Unterstützer einen exzentrischen Lebensstil - ein Villa in New Jersey, einen roten Lamborghini, ein Jacht. Und das teils unter dem Vorwand, die jahrzehntelange Herrschaft der Kommunistischen Partei Chinas zu beenden. Doch diese Erzählung sei Teil seines Plans gewesen, warf ihm die Anklage vor.

Das Sherry-Netherland Gebäude in Manhattan. Hier erwarb Guo Wengui ein Penthouse. Unbekannt

Ma Jian räumte Guos Feinde aus dem Weg

Der heute wohl 55-Jährige schreckte vor nichts zurück, um sein Geschäft aufzubauen. In der Heimat hatte er durch den Bau von Hotels und den Erwerb einer Maklerfirma Milliarden gemacht. Er lebte in einem großflächigen Luxus-Anwesen im Zentrum Pekings, das eigene Unterkünfte für seine Wachen und einen riesigen Schrank für seine Designer-Anzüge beherbergt haben soll. 2014 stand er auf Platz 74 der reichsten Menschen Chinas.

Um sein Ziel zu erreichen, verbrüderte Guo sich mit Ma Jian, einem hochrangigen Beamten im chinesischen Ministerium für Staatssicherheit. Dieser half im Gegenzug für Millionen an Bestechungsgeldern, Guos Feinde aus dem Weg zu räumen. Unter anderem den ehemaligen Vize-Bürgermeister der Hauptstadt Peking, der sich gegen die Errichtung eines gigantischen Büro- und Hotelkomplexes neben dem Stadium der Olympischen Spiele 2008 wehrte. Als Ma 2015 der Anti-Korruptionskampagne von Parteichef Xi Jinping zum Opfer fiel, floh Guo in die USA.

Toni Blair verhalf Guo zum Luxus-Penthouse in Manhattan

Dort rüstete er sich, um eine Auslieferung in seine Heimat zu verhindern. Stützpunkt seiner Operationen war ein Penthouse in Manhattan mit Blick auf den Central Park, zu dem ihm Großbritanniens Ex-Premier Toni Blair mit einem Empfehlungsschreiben verholfen hatte. Mit seinen - schwer nachzuprüfenden - Korruptionsvorwürfen gegen hochrangige Parteimitglieder in China versammelte er Zehntausende Mitglieder der chinesischen Diaspora in den USA hinter sich.

Zudem suchte er sich prominente Freunde in der extremen Rechten rund um den damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Dessen damaliger Chef-Stratege Steve Bannon wurde sein engster Verbündeter im Kampf gegen das KP-Regime und die Strafverfolgung durch Chinas Behörden. Bannon war im August 2020 auf Guos Jacht in einem anderen Betrugsfall verhaftet und später von Trump begnadigt worden.

Guo Wengui mit seinem engen Bekannten Steve Bannon. Reuters / Carlo Allegri

Skrupelloser Rachefeldzug gegen Kritiker

Auch in den USA verfolgte Guo einen skrupellosen Rachefeldzug gegen Kritiker: Er setzte auf Gerichtsprozesse, Kampagnen in Sozialen Medien oder schickte seine Unterstützer an Privat- und Arbeitsadressen seiner Gegner. Und das bis zuletzt: In einem Video beschuldigte Guo den Insolvenzanwalt, der die hinterzogenen Vermögenswerte aufspüren sollte, Konzentrationslager für die chinesische Regierung errichtet zu haben. (me)