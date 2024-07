Eine Feinunze Gold kostete in der Nacht auf Mittwoch 2482 Dollar.

Eine Feinunze Gold kostete in der Nacht auf Mittwoch 2482 Dollar. David Gray / Getty Images

Der Goldpreis hat dank der Hoffnung auf Zinssenkungen und der Aussicht auf einen Trump-Sieg einen neuen Höchststand erreicht – zumindest nominell. Inflationsbereinigt fehlt auch nicht mehr viel, um den historischen Wert aus 1980 zu übertreffen.

Wien. Der Goldpreis hat in der Nacht auf Mittwoch ein neues Rekordhoch erreicht. Eine Feinunze (31,1 Gramm) des glänzenden Edelmetalls kostete 2482 Dollar oder 2276 Euro, bevor der Preis wieder etwas nachgab. Die Gründe für den jüngsten Höhenflug sieht Ronald Stöferle, Co-Autor des In-Gold-We-Trust-Reports von Incrementum, unter anderem in der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen und in der wachsenden Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl gewinnt.

Doch welche anderen Gründe führen dazu, dass Gold trotz nach wie vor hoher Zinsen einen Rekordlauf hinlegt? Und welche Erwartung haben Edelmetall-Experten für die Zukunft?