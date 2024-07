Neue Eissorten: Ströck verkauft jetzt Eis mit Croissantgeschmack

Inspiriert von einer New Yorker Konditorin hat Pierre Reboul ein Croissant-Eis entwickelt. Verkauft wird es im Feierabend-Standort in der Burggasse – sogar im Croissant.

Dass ganz Wien seit einiger Zeit verrückt nach Croissants ist, ist bekannt. Nun gibt es auch eine Variante für ganz heiße Tage: nämlich Eis mit Croissangeschmack. Ströck-Entwicklungsbäcker Pierre Reboul hat es entwickelt, seit Mittwoch gibt es das Croissant-Eis am Ströck-Feierabend-Standort in der Burggasse in Wien-Neubau.

„Ich wollte schon länger ein Soft-Eis probieren“, sagt Reboul zur „Presse“. „Die Idee war die der Milk Bar in New York.“ Die Konditorin Christina Tosi macht dort seit Jahren Desserts aus „Cereal Milk“, also Milch mit dem Geschmack von Cornflakes und dergleichen. „Ich habe den gleichen Prozess gemacht, aber statt Cornflakes habe ich Croissants verwendet“, sagt Reboul.

Das Croissant-Eis gibt es derzeit ausschließlich am Standort Burggasse, es gibt auch ein Himbeer-Softeis, beide werden in einem Croissant serviert.

Miso und Tanne

Es ist die jüngste Neuentwicklung in der Wiener Eisszene. Diese Saison sind einige neue Eisvarianten dazu gekommen. Bei Wiener Miso in Meidling hat man mehrere Eissorten aus asiatischen Fermenten entwickelt, von Miso bis Koji, bei Schokov in der Siebensterngasse gibt es die beliebtesten Schokoladesorten auch in Eisform, etwa Wacholder-Tanne.

In der Gelateria La Romana in der Stiftgasse gab es bis Ende Juni Eissorten für besonders Süße: inspiriert von der Netflix-Serie Bridgerton. (beba)