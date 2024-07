Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Joe Biden positiv auf Corona getestet: Der US-Präsident sei geimpft und zeige leichte Symptome, teilt das Weiße Haus mit. Der 81-Jährige wird nun in sein Privathaus im US-Bundesstaat Delaware zurückkehren, sich dort selbst isolieren und während dieser Zeit seine Amtsgeschäfte weiterführen. Unterdessen appelliert ein prominenter Demokrat an Biden, zurückzutreten. Mehr dazu.

EU-Kommission nimmt Formen an: Das Europaparlament stimmt heute über die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ab. Ihre Bestätigung dürfte mit einer knappen Mehrheit von Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen zustande kommen. Fix dagegen ist bereits: Die estnische Regierungschefin Kaja Kallas wird Kommissionsvize. In Österreich herrscht nach wie vor Uneinigkeit, wer als Kommissar nach Brüssel geschickt werden soll. Mehr dazu.

Plakolm fordert „Dick-Pic-Paragrafen“: Bei der Nationalratswahl in gut zwei Monaten kandidiert Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm hinter Kanzler Nehammer auf Platz zwei der ÖVP-Bundesliste. Im aufkeimenden Wahlkampf kündigt die 29-Jährige nun 400.000 Euro für den Kinderschutz an und wirft dem Justizministerium Untätigkeit vor. Zurück nach Oberösterreich will sie nach der Nationalratswahl nicht. Mehr dazu.

Van der Bellens Warnung wiegt doppelt so schwer: „Entweder Wutbürger oder Gutmensch. Entweder Schwurbler oder Schlafschaf“: Die Aufteilung in Gegensatzpaare nützt am Ende nur jenen, die keine guten Antworten auf komplexe Herausforderungen haben, schreibt Elisabeth Hofer in der Morgenglosse.

Ein Viertel der Vier- und Fünfjährigen braucht Deutschförderung: Zu Beginn des Kindergartenjahres 2022/23 wurde bei 29 Prozent der Vier- und Fünfjährigen ein Förderbedarf festgestellt - unabhängig davon, ob das Kind in der Familie Deutsch oder eine andere Sprache spricht. Mehr dazu.

Auto rast in Paris in Café-Terrasse: Bei dem Vorfall wurde eine Person getötet und sechs weitere verletzt, drei davon lebensgefährlich. Das Unglück habe sich gegen 19.30 Uhr im 20. Stadtbezirk ereignet, wie es aus Ermittlerkreisen hieß. Die Polizei ging nicht von Terror, sondern von einem Unfall aus. Der Fahrer, der zunächst geflüchtet war, wurde festgenommen. Mehr dazu.

Gold lässt sich künstlich herstellen, verkündete die „Neue Freie Presse“ heute vor exakt 100 Jahren. Und zwar ganz „ohne jeden romantischen Hokuspokus, ohne Beschwörungen und mystische Dämpfe, ohne Abrakadabra und Vollmondnächte“. Wie es dazu kam und welche Nachteile diese Entdeckung mit sich bringt, erfahren Sie hier.