Hat auch der Iran geplant, Trump zu töten?

Der Iran bestreitet, ein Mordkomplott gegen den Präsidentschaftskandidaten geschmiedet zu haben. Ein Motiv freilich hätte das Mullah-Regime.

Teheran. Das Dementi aus Teheran kam prompt: Ein Mordkomplott gegen Donald Trump? Unsinn. Die Vorwürfe seien nicht nur „unbegründet“, sondern auch „böswillig“. Zuvor sorgte eine CNN-Meldung für Aufsehen, wonach die US-Geheimdienste einem möglichen iranischen Komplott gegen Trump auf die Spur gekommen sind und deshalb die Sicherheitsmaßnahmen für den Ex-Präsidenten verschärft haben. Die neuen Vorkehrungen verhinderten aber nicht, dass Thomas Crooks aus Pennsylvania auf Trump während einer Wahlkampfveranstaltung schießen konnte.

Secret Service und Trump-Team waren im Bilde

Allzu viele Details zu dem möglichen Komplott gab es nicht. Laut „New York Times“ kam man dem Iran auf die Spur, in dem Erkenntnisse verschiedener Geheimdienste miteinander verknüpft wurden. Am Ende ergab sich das Bild eines mutmaßlichen Komplotts gegen Trump. Die US-Regierung, genauer der National Security Council (NSC), daraufhin der Secret Service waren im Bilde. Auch Trumps Kampagnenteam soll informiert worden sein. Allerdings sei unklar, wie ausgereift die Pläne schon waren.

Ein Motiv hätte der Iran, eigentlich sogar mehrere. Trump gab 2020 den Befehl, den iranischen General Kassem Soleimani, den Auslandschef der Revolutionsgarden, zu töten. Teheran sinnt seither auf Rache. Ali Khamenei, der Revolutionsführer, drohte am ersten Todestag Soleimanis damit, die Auftraggeber zu „bestrafen“. Die UN-Mission in Teheran beschwichtigte: Trump sollte zwar zur Rechenschaft gezogen werden, hieß es dort. Man habe sich aber für den „juristischen Weg“ entschieden.

„Wir verfolgen iranische Drohungen gegen die vormalige Trump-Regierung seit Jahren“, teilte hingegen der NSC mit. Und: „Wir betrachten das als eine Angelegenheit von höchster Priorität für die nationale Sicherheit.“

Racheakt für Soleimani?

Der Iran könnte auch sonst Interesse haben, eine Rückkehr Trumps ins Weiße Haus zu verhindern: Es wird erwartet, dass der Republikaner dem israelischen Regierungschef, Benjamin Netanjahu, im Nahost-Konflikt freie Hand geben könnte. Israel ist der Erzfeind des Iran. Außerdem wurde in Trumps erster Präsidentschaft die Aussöhnung der sunnitischen Golfstaaten mit Israel vorangetrieben – eine Einwicklung, die alles andere als im Interesse des Iran war, der auch mit den Arabern am Persischen Golf um Einfluss ringt.

Attentate und Anschläge im Ausland zählen seit jeher zum Werkzeugkasten des Mullah-Regimes. Ein Attentat auf einen ehemaligen und womöglich künftigen US-Präsidenten wäre aber eine neue Eskalationsstufe. (strei/ag.)