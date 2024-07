Die Liveshows der britischen Neo-Disco-Soul-Band Jungle sind so explosiv wie ihre Musikvideos. Auch in Wien sorgten sie mit hör- und sichtbarem Groove für gepflegte Euphorie.

Man muss den Beat sehen können. Das scheint eine zentrale Motivation im Schaffen der britischen Band Jungle zu sein. Die beiden Schulfreunde Tom McFarland und Josh Lloyd-Watson machen seit 2013 zeitgenössische Soul-Funk-Disco-Musik mit modernen Mitteln. Die visuelle Komponente war von Beginn an ein wichtiger Teil ihrer Arbeit. Berühmt sind sie denn auch für ihre kunstvoll choreografierten Musikvideos, die auf Youtube zig Millionen Aufrufe erzielen und immer wieder für virale Social-Media-Verzückung sorgen: Gefilmt in nur einem Take, übersetzt darin stets eine Tanzkompagnie die sanft-groovigen Rhythmen und die hellen Gesangsmelodien in explosive Bewegungen. Fast jedes Lied des jüngsten Albums „Volcano“ wurde derart durchchoreografiert. Womit der Zauber dieser Band, die auf so betörende Art 70er-Jahre-Retro-Vibes mit elektronischen Sounds von heute vermählt, nicht nur hör-, sondern auch sichtbar wird.

Und auf der Live-Bühne? Da lässt eine Licht- und Videoshow, die ihresgleichen sucht, die Beats mittanzen. Zu erleben war dies am Dienstagabend in der Wiener Metastadt, der wahrscheinlich lauschigsten Open-Air-Konzertbühne der Stadt, wo Jungle zwischen backsteinernen ehemaligen Lkw-Produktionshallen und gewaltigen Ahornbäumen zur gepflegten Sommernachtsparty lud. 6500 Menschen, erstaunlich viele davon gewandet in bunte Seidenhemden, folgten dem Aufruf und ließen sich euphorisieren: von einem frenetischen Lichtgewitter, von geometrischen Mustern, die auf der Rückwand der Bühne dramatisch flimmerten und anschwollen, von Scheinwerfern, die die Band in ein gelb-rotes Lichtmeer hüllten, als würde sie in einem großen Glas Tequila Sunrise baden.

Songs für Apple-Shows, Werbespots und die Poolparty

Und natürlich von der Musik. Die Jungle-Songs, nicht nur die Bekanntesten wie „Casio“ und „Back on 74“, haben die Eigenschaft, dass man meint, sie schon immer gekannt zu haben. Eingesetzt wurden sie schon bei Apple-Produktpräsentationen, diversen Werbespots und in einem Fifa-Computerspiel. Genauso gut passen sie zu einer Poolparty, die allerdings ausarten könnte, wenn die entspannten Synth-Harmonien in peitschende Funk-Gefilde gleiten. Und unmissverständliche Textzeilen das Übrige tun, „Keep Moving“ heißt eine Hymne: kompromissloser Pop-Optimismus im Retro-Gewand.

Die wohl lauschigste Sommerkonzertbühne der Stadt: Die Wiener Metastadt im 22. Bezirk. Katrin Schmirler | Arcadia Live Keine Band, sondern ein „Konzept“: Jungle. Katrin Schmirler | Arcadia Live

Seit dem Vorjahr ist aus dem Duo ein Trio geworden, Sängerin Lydia Kitto (die teilweise auch die Songs mitproduziert hat und beim Konzert auch zur Querflöte greift) ist nun offiziell ein Jungle-Mitglied. Live unterstützt wurden die drei von weiteren Musikern und Background-Stimmen. Wobei die Band erpicht darauf scheint, keine einzelnen Personen hervorstechen zu lassen. Nicht nur im hellen, aus vielen Kehlen strömenden Falsettgesang, der charakteristisch ist, sondern auch im dichten Bühnennebel verschmelzen die Bandmitglieder gerne zur diffus leuchtenden Klangquelle. „Jungle ist keine Band, sondern ein Konzept“, ließen die Konzept-Gründer einmal in einem Interview wissen.

In der Metastadt waren sie weniger gesprächig, nur kleine Motivationsbotschaften („Cheers, Vienna!“) richteten sie zwischendurch an das Publikum. Und steigerten im Lauf der Show auch ihr eigenes Gebaren: Ließen sie anfangs, gleichsam hinter ihren Pulten angewachsen, keinerlei körperliche Verausgabung befürchten, so sah man sie bald große aufblasbare Bälle ins Publikum kicken. Und die tanzbaren Beats bald auch in ihren Gliedern. Und wie!