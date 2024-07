Nasa schickt Missy Elliott-Song zur Venus

In knapp 14 Minuten hat Missy Elliots Nummer den Weg von Kalifornien bis zur Venus zurückgelegt. Potentielle Bewohner wurden so das erste Mal mit Hiphop beschallt.

Wenn dort oben, auf der Venus, jemand sein sollte, dann hat er jetzt Missy Elliott im Ohr. Die Nasa hat die erste Solosingle der Rapperin, „The Rain (Supa Dupa Fly)“ aus dem Jahre 1997, von Kalifornien aus per Funkantenne hinauf ins All geschickt. 158 Millionen Meilen hat die Nummer mit Lichtgeschwindigkeit zurückgelegt, gedauert hat das knapp 14 Minuten.

Warum ausgerechnet zur Venus? Es ist der einzige Planet, dessen Namensgeberin eine weibliche Gottheit ist. Freilich Elliotts Lieblingsplanet, weil sie „Stärke, Schönheit und Ermächtigung symbolisiert“, schreibt die Musikerin im Netz. „Mein Song ‚The Rain‘ wurde offiziell bis zur Venus übertragen (...) er wurde als ERSTER Hiphop-Song über das Deep Space Network ins All geschickt“, freut sie sich auf Instagram. Und sah das sogleich als Beweis, dass der Himmel nicht die Grenze sei, „er ist erst der Anfang“.

Musik ins All, große Worte zur Erde

Ihre Single ist übrigens nicht die erste, die potentielle im All lebende Spezies beglücken soll. 2008 wurde schon „Across the Universe“ von den Beatles Richtung Nordstern geschickt. „Send my love to the aliens“, sagte Paul McCartney damals. Auch hier nutzte die Nasa das Deep Space Network. Das System hilft der Behörde in der Regel mit ihren weit entfernten Raumfahrzeugen zu kommunizieren. Neben dem Standort in Kalifornien gibt es auch einen in Australien und einen in Spanien, sie liegen jeweils 120 Längengrade voneinander entfernt. So können die Raumsonden auch dann in Kontakt bleiben, wenn sich die Erde dreht.

Auch Neil Armstrongs berühmte Worte „Das ist ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit“ waren im Jahr 1969 via Deep Space Network auf der Erde zu hören.

Elliotts Nummer ins All zu schicken, war die Idee der Nasa. Womöglich hat sie sich von Elliotts Tour-Namen „Out of This World“ inspirieren lassen. Oder von der Chuzpe der Rapperin, mit ihrer Kunst stetig über Grenzen zu gehen: So hat sie den Sound einer Generation mitgeprägt, war eine der ersten erfolgreichen Frauen im Hiphop. Wieso also nicht auch über die Grenzen der Erdatmosphäre hinaus gehen? (evdin)