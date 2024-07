Viva la Vida: Exklusive Wein- und Genussreise

Argentinien und Uruguay. Vibrierende Metropolen und weltberühmte Bodegas, imposante Gletschermassen und Naturlandschaften sowie hippe Strände und opulenter Genuss bieten pures Erlebnis.

Argentinien ist eines der größten und abwechslungsreichsten Länder der Welt. Die Vielfalt zeigt sich in der lebhaften Hauptstadt ebenso wie in der malerischen Weinbauregion von Mendoza und den spektakulären Gletscherformationen des „wilden“ Patagoniens. Der Charme Uruguays hingegen liegt in der beschaulichen Lebensfreude und herzlichen Gastfreundschaft, die das ganze Land und die freundlichen Bewohner ausstrahlen. An den feinsandigen Stränden des hippen Fischer- und Badeortes José Ignacio spüren Sie den Zauber und die Lebensfreude Südamerikas.

Reiseverlauf

Tag 1: Sie fliegen via Frankfurt nach Buenos Aires.

Tag 2: Ankunft am Morgen in Buenos Aires und Transfer zu Ihrem Hotel Sofitel Buenos Aires Recoleta. Nach dem Check-in starten Sie zur Stadtbesichtigung. Zuerst besuchen Sie die Plaza de Mayo mit der Pirámide de Mayo, der Casa Rosada, dem Cabildo und der Kathedrale. Weiter geht es entlang der Avenida de Mayo zur Avenida 9 de Julio mit dem Obelisco. Danach erkunden Sie das Viertel San Telmo und das Hafenviertel La Boca mit der Caminito-Gasse. Anschließend besuchen Sie das moderne Viertel Puerto Madero. Mittagessen im renommierten Grillrestaurant Estilo Campo. Am Nachmittag Rückkehr zum Hotel.

Tag 3: Heute setzen Sie Ihre Erkundungen in Buenos Aires fort und fahren zunächst ins mondäne Viertel La Recoleta. Das Viertel wurde nach dem Augustinerorden Recoletos benannt, der dort um die Wende zum 18. Jahrhundert eine Kirche und ein kleines Kloster baute. Sie besuchen im Anschluss den vornehmen Stadtteil Barrio Parque, in dem unter anderem mehrere Botschaften und Sehenswürdigkeiten wie die Nationalbibliothek angesiedelt sind. Am Nachmittag fliegen Sie weiter nach El Calafate.

Tag 4: Am Morgen Abfahrt vom Hotel nach Puerto Bandera, wo Sie an Bord eines Schiffes gehen, um die mächtigen Gletscher hautnah erleben zu können. In Puesto de las Vacas unternehmen Sie einen kurzen geführten Spaziergang. Zurück an Bord fahren Sie mit Blick auf den Upsala-Kanal bis zur Halbinsel Herminita, wo Sie einen Panoramablick auf den Upsala-Gletscher genießen können.

Tag 5: Den heutigen Tag verbringen Sie im Gletscher-Nationalpark, der ca. 80 Kilometer von der Stadt Calafate entfernt liegt. Der Perito-Moreno-Gletscher ist rund 30 Kilometer lang. Ein Spaziergang auf den Wegen an der Vorderseite des Gletschers ermöglicht es, dieses beeindruckende Naturwunder aus einer spektakulären Perspektive zu betrachten.

Der Perito-Moreno-Gletscher ist einer der markantesten Gletscher Patagoniens. Oberhalb der Wasserlinie erhebt sich eine bis zu 70 Meter hohe Eiswand. Shutterstock

Tag 6: Heute fliegen Sie weiter in den zentralen Westen des Landes, nach Mendoza. Nach Ihrer Ankunft fahren Sie direkt weiter ins Uco-Tal zu Ihrer Unterkunft Casa de Uco. Am Fuße der Anden, umgeben von Weinbergen, ist das „Casa de Uco Vineyards & Wine Resort“, auf 320 Hektar fruchtbarem Land gelegen, von der Geografie des Landes und seiner natürlichen Landschaft inspiriert.

Tag 7: Der heutige Tag steht Ihnen für eigene Aktivitäten frei zur Verfügung.

Tag 8: Der achte Reisetag steht ganz im Zeichen des Weines. Auf Ihrer Tour durch das Uco-Tal besuchen Sie die renommierten Weingüter Corazon del Sol, Monteviejo und Piedra Infinita der Familie Zuccardi, wo Sie auch ein hervorragendes Mittagessen genießen werden.

Erleben Sie das weltberühmte Weingut Catena Zapata in Mendoza, bekannt für seinen erstklassigen Malbec und die Bodega im Stil einer Maya-Pyramide. Horacio Paone

Tag 9: Es steht ein wahres Wein-Highlight auf dem Programm – der Besuch des Weinguts Catena Zapata, welches 1902 gegründet wurde und bekannt ist für seine Vorreiterrolle bei der Wiederbelebung von Malbec und bei der Entdeckung extrem hoch gelegener Terroirs in den Andenvorbergen von Mendoza. Nach der Weingutbesichtigung werden Sie zum Flughafen von Mendoza gebracht und fliegen nach Buenos Aires, wo Sie noch einmal für eine Nacht im Sofitel Recoleta einchecken.

Tag 10: Mit dem Tragflügelboot setzen Sie heute in einer guten Stunde über nach Uruguay zu Ihrer ersten Station Colonia del Sacramento. Sie ­besuchen den Hafen, das Stadt­zentrum, den Ferrando-Strand und das Baumreservat. Am Nachmittag geht es weiter in die Hauptstadt Uruguays, nach Montevideo.

Tag 11: Sie erkunden bei einem Rundgang die schönsten Sehenswürdigkeiten von Monte­vi­deo. Nach der City-Tour geht Ihre Reise weiter in Richtung Punta del Este, genauer gesagt in den Fischer- und Badeort José Ignacio.

Uruguays lässige Hauptstadt Montevideo vereint vibrierenden Tangopuls mit gelassenem Alltag und Architektur aus der Kolonialzeit. Shutterstock

Tag 12: Der heutige Tag steht Ihnen für eigene Aktivitäten zur Verfügung.

Tag 13: Entdecken Sie die Region Garzón, auch bekannt als die „uruguayische Toskana“, und genießen Sie die edlen Tropfen der Region.

Der exklusive Küstenort José Ignacio besticht durch seine idyllischen Strände, den markanten Leuchtturm und erstklassige Gastronomie. Shutterstock

Tag 14: Entspannen Sie bei einem weiteren Strandtag in José Ignacio.

Tag 15: Heute heißt es Abschied nehmen von Uruguay. Mit dem Bus fahren Sie zurück nach Montevideo, von wo aus Sie zurück nach Buenos Aires fliegen und wieder ins Sofitel Recoleta einchecken. Zum Abschluss Ihrer Reise ergründen Sie die argentinische Seele bei einer der berühmten Tangoshows inkl. Dinner.

Tag 16: Transfer zum Flug­hafen.

Tag 17: Ankunft in Wien.

REISETERMIN UND PREIS P. P. 07.03.–23.03.2025

DZ ab 13.990 Euro*

EZ ab 14.190 Euro* *inkl. „Presse“-Club-Rabatt € 200, Regulärpreis ab 14.190 Euro im DZ/18.150 Euro im EZ

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Flüge ab/bis Wien via Frankfurt nach Buenos Aires

Inlandsflüge Buenos Aires – El Calafate – Mendoza – Buenos Aires, Montevideo – Buenos Aires

Fahrt mit dem Tragflügelboot von Buenos Aires nach Colonia del Sacramento

10 Nächte in 5*- bzw. Boutique-Hotels inkl. Frühstück während der Rundreise

4 Nächte im 5*-Strandhotel Bahia Vik inkl. Frühstück in José Ignacio

9 Mittag- und 1 Abendessen

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten und Mahlzeiten sowie Verkostungen

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Alle Transfers und Ausflüge im klimatisierten Bus

HIGHLIGHTS DER REISE Besuch der Weingüter Catena Zapata und Bodega Garzón

Tophotels u. a. Weinresort Casa de Uco, Designhotel Bahia Vik

Tangometropole Buenos Aires

Naturmonument Gletscher Perito Moreno

Kolonialperle Colonia del Sacramento

Sehnsuchtsstadt Montevideo

Malerische Strände in José Ignacio

