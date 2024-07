Arena frei für die Popdiven

Die Pop-Oper und der Fußball: Puccinis „Nessun dorma“ zur Ouvertüre von Kylian Mbappé, Taylor Swift im Wembley-Stadion und in der Schalke-Arena.

Nach der Siegesfeier für Spaniens Fußballhelden Montagnacht werden in Madrid viele mit einem Kater aufgewacht sein, da galt es bereits, dem neuen Superstar im „Weißen Ballett“ zu huldigen. Das Éstadio Santiago Bernabéu war mit 85.000 Zuschauern rappelvoll, als Real Madrid zur Mittagsstunde Kylian Mbappé präsentierte. Wie es sich für einen „Galaktischen“ gebührt, hat die Regie seinen Auftritt mit der Arie aus der Puccini-Oper „Turandot“ inszeniert, die Luciano Pavarotti zu seinem Markenzeichen erhoben hat: „Nessun dorma“. Die Ouvertüre für Mbappé musste pompös klingen.

Gerade dass Real Madrid nicht Taylor Swift, Adele oder Beyoncé engagiert hat. Für die größten Popdiven unter der Sonne macht der Fußball nun Platz in den Stadien. Nach drei bereits absolvierten Konzerten, zu denen sich das Who’s who des Königreichs von Prinz William über Keir Starmer bis Paul McCartney eingestellt hat, wird Swift im Lauf des Sommers noch sechs Mal das Wembley-Stadion füllen. Derzeit ist sie gerade in der Schalke-Arena in Gelsenkirchen zugange, was in Berlin Neidgefühle auf den Ruhrpott weckt.

Geburtstagskind Angela Merkel steht der Sinn indes nicht nach Swift. Zum 70. Geburtstag nahm die Ex-Kanzlerin Glückwünsche von Genossen und Weggefährten wie Scholz, Schröder und Steinmeier entgegen – und manch vergiftetes Lob von Parteifreunden. Ihr Ohr hat sie schon bei „Tristan und Isolde“, Richard Wagners Mittelalter-Hit zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele.

