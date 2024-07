Wir sollten uns ernsthaft Gedanken machen, ab welchem Alter wir unsere Kinder der virtuellen Welt aussetzen – und konsequent Altersgrenzen durchsetzen.

Die 14-Jährige hält es für eine fabelhafte Idee. Der 18-Jährige auch. Er hat auch gleich Vorschläge parat, womit der kleine Bruder, unser Eineinhalbjähriger, dereinst mobil erreichbar sein könnte, wenn er erst im Teenageralter ein Smartphone bekommt. Falls wir dann überhaupt noch Smartphones nutzen werden.

Ausgelöst hat die innerfamiliäre Diskussion ein Interview, auf das wir im Urlaub in einem ORF-Posting auf Instagram aufmerksam wurden. Dort plädiert Zach Rausch, Psychologe an der New York University, im Gespräch mit der „Zeit im Bild“ für eine altersgemäße Einschränkung der Kommunikationsnutzung. Konkret fordert er: keine Smartphones bis 14, kein Social Media bis 16 (also kein Instagram, TikTok oder BeReal), handyfreie Schulen und einen klaren Fokus auf kindliche Unabhängigkeit, freies Spiel und Verantwortung in der realen Welt. Rausch forscht zum Umgang mit sozialen Medien und mentaler Gesundheit. Besonderes Augenmerk legt er dabei auf Heranwachsende.

Seine Beobachtungen werden niemandem fremd sein, der mit offenen Augen durch die Welt geht: Das spielerische Ausprobieren der Kindheit („play-based childhood“) wurde irgendwann zu einer „phone-based childhood“, einer Kindheit, in der das Smartphone im Mittelpunkt steht. Im Alltag vieler Erwachsener ist das freilich kaum anders – mit dem großen Unterschied, dass diese noch eine Welt vor dem Smartphone kennengelernt haben, sie spielerisch erfahren und erkunden konnten. Um hier nicht päpstlicher als der Papst zu wirken: Auch ich tippe diese Zeilen ins Handy, während mein kleiner Sohn auf einem schattigen Spielplatz im transsylvanischen Sibiu zum x-ten Mal ein leeres Schneckenhaus mit Steinchen und Sand füllt. Vermutlich bin ich ihm gerade ein schlechtes Vorbild. Doch auch abends trinke ich hin und wieder ein Bier – und kann ihm vermitteln, dass das eine Ausnahme ist, etwas für Kinder Schädliches. Vermutlich sollten wir das mit dem Handy genauso handhaben. Das sagt einem das Gefühl. Und zu diesem Schluss dürfte auch das Buch „The Anxious Generation“ kommen, die Beschreibung einer angstgestörten, abgelenkten Generation, der sich Jonathan Haidt und Co-Autor Zach Rausch widmen. Ich habe es noch nicht gelesen. In einem Substack-Posting fasst Zach Rausch die Erkenntnisse in aller Kürze zusammen: „Wir haben überbehütete Kinder in der realen Welt und unterbehütete in der virtuellen Welt.“