„Zweiklassenjustiz“ ist ein Rechtsstaatlichkeitsproblem

Es ist ein Irrtum zu glauben, dass politisch motivierte Weisungen und Einflussnahmen das Hauptproblem der österreichischen Justiz seien. Es ist vielmehr die institutionelle Strukturierung der Verfahrensabläufe, Karrieren und Abhängigkeiten, die das österreichische System international derart problematisch machen.

Die Kreutner-Kommission hat ihren Bericht vorgelegt. Die Inhalte sind zwar noch nicht in allen Details bekannt, aber der Generalbefund einer „Zweiklassenjustiz“ mit einer zu engen Verquickung von Justiz und Politik, wiederholten Versuchen einer politischen Einflussnahme auf die Justiz und Informationsabflüssen zeigt unmittelbaren Handlungsbedarf an.

Die Kommission rät die Schaffung einer kollegialen politikunabhängigen Weisungsspitze der Staatsanwaltschaft an. Diese Forderung liegt schon lang auf dem Tisch. Was an und für sich in einer gewaltenteiligen Demokratie eine Selbstverständlichkeit darstellen sollte, konnte während der gesamten bisherigen Legislaturperiode nicht umgesetzt werden und wird wohl auch für die verbleibende Zeit eine Ankündigung bleiben. Selbst wenn dieses Vorhaben – in der nächsten Legislaturperiode – tatsächlich ernsthaft angegangen und vielleicht sogar realisiert werden sollte, muss klar sein, dass an weit mehr Stellschrauben zu drehen ist, um die vorliegende Problematik in den Griff zu bekommen. Hier handelt es sich nämlich um ein Rechtsstaatlichkeitsproblem europäischer Dimension, das auf ein Versagen von Sicherungsmechanismen auf allen Ebenen hindeutet, wobei interessanterweise nicht alle im unmittelbaren oder ausschließlichen Verantwortungsbereich Österreichs liegen.

Sideletter wären schwieriger

Doch von Anfang an. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass explizite, politisch motivierte Weisungen und Einflussnahmen das Hauptproblem der österreichischen Justiz seien. Es ist vielmehr die institutionelle Strukturierung der Verfahrensabläufe, Hierarchien, Karrieren und Abhängigkeiten, die das österreichische System international derart problematisch machen, wobei Christian Pilnacek Wesentliches zur Konzipierung dieses Systems beigetragen hat.

Die Justiz brauchte – wie von renommierten österreichischen JuristInnen vorgeschlagen – in erster Linie einen eigenen Selbstverwaltungskörper, der auch über die Karrieren der RichterInnen (und StaatsanwältInnen) entscheiden sollte. Zugegeben: Auch in diesem Selbstverwaltungskörper sitzen letztlich Menschen mit weniger oder stärker ausgeprägten politischen Meinungen und Affinitäten. Diese sind dann aber nicht mehr notwendigerweise gleichlaufend mit jenen der Regierung, die Bestellung der Mitglieder ist entkoppelt von Legislaturperioden, und es kann gezielter auf eine professionelle Vorbereitung und Orientierung geachtet werden. Sideletter-Bestellungen wären schwieriger zu bewerkstelligen.

Völlig neu geregelt werden müssten die Aufnahmeverfahren in den Richterdienst. Gerade in einem so kleinen Land wie Österreich müssten auch Vertreter anderer juristischer Berufe, die keinen direkten Bezug zum jeweiligen Gerichtsmilieu haben, in den jeweiligen Kommissionen präsent sein. Die Aufnahmeverfahren müssten – so wie international üblich – einer nachträglichen gerichtlichen Überprüfung im Fall von Rechtsverstößen (etwa schweren Verfahrensverstößen oder Befangenheiten) zugänglich sein. Damit würde in erster Linie ein Anstoß gegeben, von vornherein Steuerungsversuche zu unterlassen. Den Kandidaten und Kandidatinnen würde signalisiert, dass das Parteibuch nicht zählt.

Was, wenn Kontrolle versagt?

Dringend abgeschafft werden müsste § 35c StAG, der es der Staatsanwaltschaft erlaubt, von Ermittlungen abzusehen, ohne dass dies auch nur begründet werden müsste. Man stelle sich vor, ein teures arbeitsrechtliches Verfahren wird aufgrund der unwahren Zeugenaussage eines hohen Funktionsträgers negativ zulasten des Arbeitnehmers entschieden, und die Staatsanwaltschaft weigert sich trotz vorgelegter Beweise, Ermittlungen aufzunehmen. Der Arbeitnehmer hat in Österreich dagegen keine Handhabe, außer einer Meldung an das Justizministerium – und damit wären wir wieder beim Ausgangspunkt (siehe oben).

In einem vernetzten, interdependenten System sollte es eigentlich genügen, dass ein einziger Kontrollmechanismus funktioniert. Was aber, wenn alle versagen?

Hier kommt die internationale Ebene ins Spiel. Das EMRK-System sollte bei unzureichendem Zugang zur Justiz eigentlich Abhilfe schaffen. Der Einzelne hat in einem Rechtsstaat einen Strafverfolgungsanspruch, wenn er durch kriminelle Handlungen geschädigt wird. Das EMRK-System wurde bewusst nicht als „Verfassungsgericht“ konzipiert, das allein bei schwerwiegenden Verstößen von großer Tragweite angerufen werden kann. Was aber, wenn es sich tatsächlich so verhält? Wenn der EGMR die – sicher sehr wichtige –Klimaproblematik gerichtlich anzugehen bereit ist, aber 95 Prozent der Individualbeschwer­den, die zum Teil auf gravierende Justizmängel verweisen, mit einem Einzeiler abweist, wobei selbst führende EGMR-Experten (und frühere EGMR-Richter) meinen, sogar die doppelte Zahl an zugelassenen Beschwerden würde nicht reichen, um einen wirksamen Zugang zur EGMR-Justiz zu schaffen. Der völlig unzureichende Zugang zur Straßburger Justiz ist bei den Höchstgerichten bekannt und schafft als faktische Wahrheit: Vienna locuta, causa finita!

Der fehlende Anspruch auf ein Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH gemäß Art. 267 AEUV sowie die Untätigkeit der EU-Kommission selbst bei völlig unbegründeter Abweisung eines Vorlageersuchens (spätestens seit „Consorzio Italian Management“, EuGH-Urteil vom 6. Oktober 2021, wäre eine Begründung verpflichtend!) tun ein Weiteres, dieses Rechtsschutzdefizit weiter zu bestärken. Hiermit sind auch europäische Mängel der Justiz angesprochen, doch können diese gerade durch nationale Initiativen angegangen werden: Beispielsweise könnte Österreich im Zuge der nächsten Reform der EU-Verträge, in Ansehung der aktuellen österreichischen Justizkrise, darauf hinwirken, dass Einzelnen ein direkter Zugang zum EuGH gewährt wird. Auch eine Gesamtreform des EGMR-Systems sollte – gerade in Anbetracht des praktisch nicht mehr bestehenden Zugangs zu diesem Gericht – von der nationalen Ebene aus thematisiert werden.

Umfassende Justizreform muss angegangen werden

Die nächste Regierung und das nächste Parlament hätten somit eine umfassende Justizreform anzugehen, um endlich sicherzustellen, dass die Justiz den europäischen Rechtsstaatlichkeitskriterien genügt.

Die aktuellen Rechtsstaatlichkeitsmängel, die gut zwei Jahrzehnte zurückreichen (paradoxerweise war in diesem Bereich tatsächlich in der Vergangenheit einiges besser, man denke nur an die durch Pilnacek-Reformen abgeschafften Untersuchungsrichter!), sollten auch in Bezug auf ihre individuellen Auswirkungen zu Abhilfemaßnahmen führen. So könnte eine Beschwerdekommission eingesetzt werden, die auf Antrag zumindest die schwerwiegendsten Rechtsschutzdefizite aufarbeiten könnte. In vielen Fällen wäre den Opfern dieser Vorgänge schon mit einem Schuldeingeständnis und mit einer offiziellen Entschuldigung gedient. In anderen Fällen wäre zu prüfen, ob eine Einleitung von Ermittlungen möglich ist, bzw. könnte ein Entschädigungsfonds eingerichtet werden, über welchen nach einem Billigkeitsansatz die Schäden zumindest krasser Justizmängel ausgeglichen werden könnten.

