Italien will zurück zu Atomstrom statt Solarstrom

Strom. Italien will seine Emissionen lieber mit AKW als mit Ökostrom senken. Osteuropa plant Dutzende neue Kernkraftwerke. Doch ob das alles aufgeht, ist unklar.

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni genießt es, gegen den Strom zu schwimmen. Kürzlich ließ die rechtsgerichtete Politikerin wissen, dass Italiens Landschaft zu hügelig und schön sei, um sie mit Solarpaneelen zuzupflastern und strich die Förderungen für Photovoltaik zusammen. Stattdessen will Meloni 35 Jahre, nachdem Italien sein letztes Atomkraftwerk geschlossen hat, wieder Kernreaktoren bauen lassen, um die Treibhausgasemissionen des Landes zu senken. In zehn Jahren sollen die sogenannten SMR (small modular reactors) einsatzbereit sein, sagte Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin zur „Financial Times“.

Ganz ähnliche Töne sind aus Osteuropa zu hören. Auch dort wollen Regierungen von Tschechien über Polen bis nach Rumänien massiv in neue Atomkraftwerke investieren. Dieses „größte Projekt des Jahrhunderts“ umfasst mindestens ein Dutzend neue Kernkraftwerke im Wert von fast 130 Milliarden Euro, errechnete die Finanzagentur Bloomberg. Doch die vollmundigen Ankündigungen vieler EU-Staaten haben bis dato wenig mit der Realität zu tun.