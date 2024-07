Wir sind sehr wohl für erneuerbares Gas

Der Wien Energie vorzuwerfen, keine Verantwortung übernehmen zu wollen und keine Kosten zu tragen, ist absurd.

In der Diskussion um das Erneuerbares-Gas-Gesetz wird Wien Energie von Fridays for Future-Aktist*innen und in der Berichterstattung (u. a. im Gastkommentar „Die SPÖ, die Partei der Ausreden“ vom 17. Juli) als Bremser beim Weg raus aus fossilem Erdgas dargestellt. Das Gegenteil ist der Fall: Kein anderer Energieversorger in Österreich arbeitet so aktiv und transparent am Erdgas-Ausstieg. Durch unsere Großprojekte zur Abwärmenutzung und Tiefen-Geothermie leistet Wien Energie einen bedeutenden Beitrag zur Reduktion des Gasbedarfs. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel die leistungsstärkste Großwärmepumpe Mitteleuropas in Betrieb genommen, die klimaneutral Wärme für mehr als 50.000 Haushalte bereitstellen kann. Auch im Bereich der erneuerbaren Gase übernimmt Wien Energie mit innovativen Projekten wie der weltweit ersten Beimischung von Wasserstoff in Gaskraftwerken, einer eigenen Elektrolyseanlage und dem Aufbau von Wasserstofftankstellen für Busse eine Vorreiterrolle für den gänzlichen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Ganz zu schweigen von dem massiven Ausbauprogramm für Fotovoltaik, Wind- und Wasserkraft. Für diesen Weg nehmen wir in den nächsten fünf Jahren 2,6 Milliarden Euro in die Hand. Uns vorzuwerfen, keine Verantwortung übernehmen zu wollen und keine Kosten zu tragen, ist absurd.

Der Vorwurf geht völlig am Punkt vorbei. Wir befürworten ein Erneuerbares-Gas-Gesetz, aber nicht in der aktuellen Ausgestaltung. Damit sind wir nicht allein: Auch die IV, die WKO, die AK und andere wesentliche Player der Gas- und Wärmebranche haben entsprechende Kritik geübt. Wir fordern ein effizienteres, praxisnahes Modell, wie es bereits beim Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz erfolgreich umgesetzt wurde. Dieses Gesetz hat es ermöglicht, massiv in den Ausbau von Wind-, Wasser- und Fotovoltaikanlagen zu investieren und die De­karbonisierung der Energieversorgung voranzutreiben.

Ineffizienz führt zu Kosten

Das aktuelle Erneuerbares-Gas-Gesetz ist kompliziert und ineffizient. Es soll Quotenverpflichtungen geben, bei Nichterfüllung Strafzahlungen, zur Abfederung von Mehrkosten dann wieder Förderungen – das alles führt zu extrem aufwendiger, vermeidbarer Bürokratie und unverhältnismäßigen Kosten, ohne dabei Mehrwert zu bringen. Das belastet den Wirtschaftsstandort, die Energieunternehmen und die Haushalte. Und zwar in einem Ausmaß, das nicht sein müsste.

Ohne Frage werden Kosten für grünes Gas von allen Marktteilnehmern zu tragen sein, aber notwendig sind Mechanismen, die fördern und nicht bestrafen. Konkret ist unser Vorschlag, das Gesetz angelehnt an das erfolgreiche Modell im Strom umzusetzen. Ein Marktprämienmodell mit langfristigen Verträgen ist aus unserer Sicht auch für erneuerbare Gase bestens geeignet und bringt auch den Grüngas-Produzenten mehr Investitionssicherheit. Der Ausbau erneuerbarer Gase – Biomethan genauso wie Wasserstoff – ist richtig, wichtig und notwendig, aber muss bezahlbar und nachhaltig erfolgen, um den Markt sinnvoll anzukurbeln. Aktuell fällt die Bilanz so aus: gut gemeint, leider schlecht gemacht.

Wir setzen uns für eine langfristig nachhaltige, unabhängige und leistbare Energieversorgung ein. Bis 2040 wollen wir alle Menschen in Wien klimaneutral und ohne fossiles Erdgas sicher mit Strom und Wärme versorgen. Alle unsere Bemühungen dazu, aber auch unsere Forderungen sind transparent unter positionen.wienenergie.at veröffentlicht und für alle abrufbar.

Michael Strebl, seit 2016 Vorsitzender der Wien-Energie-Geschäftsführung.