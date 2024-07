In München eröffnet der erste alkoholfreie Biergarten

Die Stadt des Oktoberfestsuffs will ein Angebot für Leute bieten, die nicht trinken.

Ein Biergarten ohne Bier in der deutschen Bierhauptstadt? Das geht nicht. Aber ohne Alkohol im Bier, das geht. „Die Null“ soll am Donnerstag am Karl-Stützel-Platz im Bahnhofsviertel mit eben diesem Getränkekonzept vom Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnet werden. Angeboten werden hier dann alkoholfreies Bier, Mocktails, Säfte oder andere Kaltgetränke.

In einem Interview mit der „Zeit“ sagte Betreiber Florian Schönhofer ganz offen, dass sein Vorhaben betriebswirtschaftlich eher ein Verlustgeschäft sein werde. Er hat eine andere Mission. Alkohol zu verdammen, liege ihm zwar fern, er möchte aber Alternativen anbieten. Seine beiden Bars liegen in der Nähe des „Null“, dort lebe er „vom betreuten Trinken“, wie er sagt. Er sei auch ein Fan davon, dass es Orte gibt, die dem Rausch und der Ausschweifung gewidmet sind. „Aber sobald ich meine Läden verlasse, vergeht‘s mir“.

Das „Cornern und Wegbiertrinken“, vor allem rund um den Münchner Bahnhof, sei für ihn eine gesellschaftliche Fehlentwicklung. Schönhofer will jetzt zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol anregen. Sein alkoholfreier Biergarten soll dabei helfen. Ob sich das „Null“ wirklich zu einem Verlustgeschäft entwickelt, wie er sagt, wird sich zeigen. Immerhin liegen alkoholfreie Drinks schon länger hoch im Kurs gesundheitsbewusster Trinker. (sh)