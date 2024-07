Ray-Ban-Hersteller kauft Modemarke Supreme für 1,5 Milliarden Dollar

Der Brillenhersteller kauft die Marke Supreme für 1,5 Milliarden Dollar in bar. Der Deal soll bis Ende 2024 über die Bühne gehen.

Der französisch-italienische Brillenhersteller EssilorLuxottica übernimmt das Streetwear-Label Supreme von dem US-Bekleidungs- und Schuhhersteller VF Corporation – und zwar für 1,5 Milliarden Dollar (1,4 Mrd. Euro) in bar. Das teilten beide Firmen am Mittwoch mit. Der Deal soll bis Ende 2024 über die Bühne gehen.

Supreme wurde 1994 von James Jebbia in New York gegründet. Verkauft wird Skateboard-Kleidung und passendes Schuhwerk, wie auch Streetwear. Mit seinem unverwechselbaren rot-weißen Logo hat sich das Kultlabel zu einem Mainstream-Erfolg entwickelt. Das Wachstum von Supreme wurde durch sogenanntes „Hype“-Marketing vorangetrieben, darunter Kooperationen in limitierter Auflage mit Partnern von Uhrmachern bis hin zu Musikern und häufige „Drops“ neuer Produkte. Unter anderem hat sich das Unternehmen mit Louis Vuitton und The North Face zusammengeschlossen. Jebbia unterstütze den Verkauf an den Brillenhersteller, da sich Supreme dadurch auf Marke, Produkte und Kunden konzentrieren könne.

Portfolio wird doppelt erweitert

EssilorLuxottica wird damit eine weitere Lifestyle-Marke in sein Portfolio aufnehmen, zu dem bereits Ray-Ban und Oakley gehören. Zudem teilte der Hersteller mit, eine 80-prozentige Beteiligung an Heidelberg Engineering zu erwerben. Einen Kaufpreis nannte das Unternehmen nicht. Heidelberg Engineering ist in Deutschland ansässig und auf Medizintechnik für die Augenheilkunde spezialisiert. (ag.)