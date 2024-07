Italien exportiert deutlich mehr Wein nach Österreich

Die italienischen Weinexporte in Richtung Österreich erreichten in den ersten vier Monaten 2024 einen Rekordwert von 50 Millionen Euro, was einem Plus von gut 20 Prozent entspricht.

Italien hat einen neuen Rekord bei den Weinexporten aufgestellt, auch dank seiner Ausfuhren nach Österreich. So erreichten die italienischen Weinexporte in Richtung Österreich in den ersten vier Monaten 2024 einen Rekordwert von 50 Millionen Euro, was einer Steigerung von 20,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, geht aus Angaben des Statistikamts Istat hervor.

Weltweit exportierte Italien Wein im Wert von 2,5 Milliarden Euro, das sind um sieben Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2023. Mengenmäßig wurden 690,7 Millionen Liter Wein exportiert, um 5,8 Prozent mehr als in den ersten vier Monaten 2023, geht aus den Statistikangaben hervor.

Am meisten Wein exportierte Italien in die USA. Dort wurde in den ersten vier Monaten 2024 italienischer Wein im Wert von 626 Millionen Euro erworben, ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023. Stärkster europäischer Markt ist Deutschland, gefolgt von Großbritannien. (APA)