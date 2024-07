Wirtschaftliche Sonntagsreden am Mittwoch

Wirtschaftskammer, IV und ÖVP enttäuschten mit Ideen für eine Attraktivierung des Wirtschaftsstandorts.

Man soll ja nicht alles immer nur negativ sehen, also werfen wir einen positiven Blick auf das Ergebnis des „Austauschs über Wirtschaftsstrategien“, zu dem sich Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer, Industriellenchef Georg Knill und Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer am Mittwoch getroffen haben: Schön, dass sich jemand mit den Problemen des Wirtschaftsstandorts beschäftigt und ihn attraktiver machen will.

Nüchterner betrachtet haben wir nach dem Treffen leider nichts anderes gehört als schöne wirtschaftliche Sonntagsreden. Die Lohnnebenkosten müssten gesenkt werden, die Bürokratie sei zu schwerfällig, die Vorschriften zu umfangreich, die Zuwanderung von Arbeitskräften zu unorganisiert. Das ist alles nicht neu, die Probleme kennt man seit vielen Jahren.

Koalitionspartner als Ausrede

Negativer betrachtet könnte man deshalb kritisch feststellen, dass die ÖVP nicht erst seit fünf Jahren in der Regierung ist, sondern seit mittlerweile 37 Jahren. Meist in der Rolle des kleinen, ein paar Mal aber auch in der Rolle des großen Koalitionspartners. Es wäre also durchaus Zeit gewesen, bei einer Attraktivierung des Wirtschaftsstandorts aktiv zu werden.

Die Ausrede, dass man stets am Koalitionspartner gescheitert sei, gilt zumindest für die paar Jahre nicht, in denen die ÖVP den Regierungschef gestellt hat. Man hat in diesen Jahren ja durchaus auch etwas geschafft, beispielsweise die Halbierung des Arbeitgeberbeitrags zum Insolvenzentgeltfonds. In der Praxis waren das freilich nur 0,1 Prozent.

Keine Steuer auf Überstunden

Wenn sich schon drei solche Kapazunder treffen, hätte man sich konkrete Ideen erwartet. Klar war nur die Forderung nach der Steuerfreiheit von Überstunden – etwas, was Nehammer schon in seinem „Plan für Österreich“ im Jänner erwähnt hat. Sonst soll es sehr allgemein „Anreize für Leistungswillige“ geben. Da stand in Nehammers Plan schon konkreter ein Bonus von 1000 Euro für Vollzeitbeschäftigte.

Man kann den „Austausch über Wirtschaftsstrategie“, den das Kanzleramt in einem zweiseitigen „Wachstumsplan“ zusammengefasst hat, als ein typisch österreichisches Treffen sehen. Hierzulande glauben ja manche, dass man ein Problem schon gelöst hat, wenn man nur darüber diskutiert. Man kann das Treffen aber auch als Wahlkampfauftakt mit simpler Wahlhilfe von IV und Wirtschaftskammer für die ÖVP sehen.

