Öbag-Chefin schaltet sich in Vamed-Streit ein

Nach heftiger Kritik von SPÖ-Seite am Verkauf der Vamed-Anteile bittet Edith Hlawati um Sachlichkeit.

Wien. Seit zweieinhalb Jahren ist Edith Hlawati Chefin der Staatsholding Öbag – am Mittwoch lieferte sie eine Premiere: Sie hat sich erstmals zu einem heftig geführten politischen Schlagabtausch geäußert. Es geht um den Verkauf des Öbag-Anteils am Wiener Gesundheitsdienstleiter und Spitalbetreiber Vamed in Höhe von 13 Prozent an den französischen Finanzinvestor PAI.

Alexander Wrabetz‘ Standpauke

Das hat innenpolitisch zu Turbulenzen geführt: Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil forderte Kanzler Karl Nehammer zur Rückabwicklung des Deals auf, am Dienstag meldete sich auch Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz, einst Vamed-Vorstand, zu Wort. Via „Newsflix“ bezeichnete er den Verkauf als „traurigen Schlusspunkt“ einer heimischen Erfolgstory. Die Öbag habe sich aus der Eigentümerrolle drängen lassen. Es drohe „die Aushöhlung österreichischer Leitbetriebe“.

Hlawati betonte am Mittwoch, dass die Vamed bereits seit 1996 in privater Hand ist – unter SPÖ-Kanzler Franz Vranitzky seien 77 Prozent an den deutschen Fresenius-Konzern verkauft worden. Mit dem Minderheitsanteil habe die Öbag keinen Einfluss ausüben können. Und: Es wäre „wünschenswert, wenn die in Vorwahlzeiten geführte politische Diskussion auf Fakten basierte.“ (kor.)