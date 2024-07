Greg Gonzalez beutet fürs 3. Album von Cigarettes After Sex den Nachhall früherer Beziehungen aus. „X’s“ bezirzt mit sphärischen Klängen und erotischen Träumereien. Der ideale Soundtrack für postkoitale Erschöpfung.

Blau ist die Lieblingsfarbe der Menschheit. Das hat zumindest die globale Data & Analytics Group 2015 erhoben. Durch die Popmusik geistert Blau von jeher in mannigfaltigen Schattierungen. Jeff Lynne, der mit seinem Electric Light Orchestra viele poetische Lieder über den Regen geschaffen hat, hat mit „Mr. Blue Sky“ auch den blauen Himmel in schönsten Harmonien gepriesen. Während Marianne Faithfull raukehlig über „Prussian Blue“ sang, schwärmte David Bowie im Song „Sound And Vision“ vom „Electric Blue“. Nun fügte Greg Gonzalez, Mastermind von Cigarettes After Sex, dem Blue-Kanon mit „Tejano Blue“ eine neue Variante hinzu.