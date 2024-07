Russland und Ukraine tauschen Kriegsgefangene aus

Die Kriegsparteien übergeben jeweils 95 Gefangene. Der Deal wurde unter Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate ausgehandelt.

Russland und die Ukraine haben russischen Angaben zufolge Kriegsgefangene ausgetauscht. Es habe sich auf beiden Seiten um jeweils 95 Soldaten gehandelt, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hätten den Austausch vermittelt. Die zurückkehrenden russischen Soldaten würden zunächst in Moskau medizinisch untersucht.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg von dem geplanten Austausch berichtet. Vergangene Woche meldeten ukrainische Medien, der Menschenrechtsbeauftragte des Parlaments, Dmytro Lubinez, habe erklärt, die Regierung plane mit Hilfe von Abu Dhabi bald einen großen Gefangenenaustausch mit Russland.

Die beiden Kriegsparteien haben bereits mehrfach Gefangene ausgetauscht. Beim bisher letzten Mal im Juni übergaben Russland und die Ukraine jeweils 90 Gefangene. Dies war ebenfalls von den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt worden.

Kinder in Charkiw werden in unterirdischen Schulen unterrichtet

Kinder in der seit Kriegsbeginn nahezu täglich unter russischem Beschuss stehenden Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine sollen nach Behördenangaben künftig verstärkt in unterirdischen Schulen unterrichtet werden: Wie die Charkiwer Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, hat der Bau von drei weiteren derartigen Einrichtungen begonnen, nachdem ein erstes unterirdisches Schulprojekt bereits erfolgreich umgesetzt wurde.

Die Schülerinnen und Schüler sollen so besser vor den russischen Luftangriffen geschützt werden. Anfang des Jahres hatte Charkiw seine erste unterirdische Schule in Betrieb genommen. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine liegt nur wenige Dutzend Kilometer von der Frontlinie entfernt. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 ist sie anhaltenden Angriffen durch die russischen Streitkräfte ausgesetzt.

Zivile Einrichtungen unter die Erde verlegt

Auch in anderen Teilen der Ukraine wurden nach Behördenangaben zivile Einrichtungen unter die Erde verlegt. In der südlich von Charkiw gelegenen Region Donezk wurden demnach in einem Krankenhaus in der etwa 25 Kilometer von der Front entfernten Stadt Pokrowsk unterirdische Abteilungen eingerichtet.

In den vergangenen Wochen waren die russischen Truppen immer weiter in die Region Donezk vorgedrungen. Im Mai hatte Moskau zudem eine überraschende Bodenoffensive in Charkiw gestartet.(APA/Reuters)