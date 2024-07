Welthandelsorganisation beklagt Datenmangel aus China

Für eine Bewertung der chinesischen Industriepolitik hat die Welthandelsorganisation WTO eigenen Angaben zufolge zu wenig verlässliche Daten. Die USA und die EU werfen China vor, Schlüsselbranchen mit hohen staatlichen Subventionen zu stützen.

Die Welthandelsorganisation WTO hat nach eigenen Angaben nicht ausreichend verlässliche Daten, um die umstrittene Industriepolitik Chinas bewerten zu können. Es gebe überall einen Mangel an Transparenz, etwa bei E-Autos sowie in der Aluminium- und Stahlbranche, teilte die WTO am Mittwoch mit. Die USA und die EU werfen China vor, Schlüsselbranchen mit hohen staatlichen Subventionen zu stützen. Diese würden dann die Weltmärkte mit im Überfluss produzierten Billiggütern fluten.

Diese Überkapazitäten sind seit längerem ein Streitpunkt mit China. Die USA und die EU haben deswegen Sonderzölle auf den Weg gebracht, etwa auf E-Autos aus China. Manche Experten befürchten einen Handelskrieg - erst recht, wenn der Republikaner Donald Trump im November wieder zum US-Präsidenten gewählt werden sollte. Die WTO betonte, die Führung in Peking stelle zu wenig Informationen zur Verfügung, um die Subventionen angemessen bewerten zu können. (APA/Reuters)