Tour-de-France-Held Biniam Girmay radelt für einen ganzen Kontinent

Biniam Girmay sorgt dafür, dass Afrika mehr denn je in den Fokus des Radsports rückt. Wer ist der Mann, der der Tour de France sensationell seinen Stempel aufdrückt?

Er ist der Shootingstar dieser Tour de France. Und er steht bereits jetzt als Sieger fest. Immerhin hat Biniam Girmay schon etliche Tage vor der Zielankunft in Nizza wahrlich Historisches vollbracht. Als erstem schwarzen Afrikaner überhaupt gelang es ihm, einen Etappensieg bei der prestigeträchtigsten aller Radrundfahrten zu feiern. Genau gesagt sind es nach 16 von 21 Etappen nun schon drei Siege – womit der 24-jährige Mann aus Eritrea die Tour wohl im Grünen Trikot beenden wird. Es wäre eine Premiere für einen Fahrer aus Afrika.

Grün trägt der beste Sprinter im Feld. Biniam (Bini) Girmay ist in dieser Hinsicht aktuell der beste. Selbst nach einem Sturz auf dem letzten klassischen Flachabschnitt am Dienstag – und einem damit geschrumpften Punktepolster auf Jasper Philipsen – gibt es daran keinen Zweifel. „Die Untersuchungen zeigen Prellungen an der rechten Schulter, am Ellenbogen und am Knie, aber keine Brüche“, gab der Teamarzt von Intermarché-Wanty, Simon Claeys, jedenfalls Entwarnung vor den kommenden Aufgaben. Nachsatz: „Trotz dieses Rückschlags zeigt Bini Kampfgeist.“ Nicht zuletzt, weil er stets einen Tipp seines Vaters beherzigt: „Augen zu und durch.“