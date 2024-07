Der neue Erfolg der „hippen“ Salafisten

Bericht warnt vor Einfluss ausländischer Staaten auf Muslime in Österreich. Salafistische Szene tritt moderner als früher auf.

Salafisten werden in den kommenden Jahren ihre Missionierung in Österreich verstärken – und auch ausländische Staaten verfolgen hierzulande ihre islamistische Agenda. Davor warnt die Dokumentationsstelle Politischer Islam, die am Mittwoch in Wien ihren Jahresbericht 2023 präsentiert hat. Das Ziel der islamistischen Akteure sei, die Gesellschaft zu polarisieren, sagte Lisa Fellhofer, Leiterin der Dokumentationsstelle. Dem müsse man mit klaren Fakten entgegentreten.

Szene gibt sich modern

Laut der Dokumentationsstelle ist ein neuer Typ von Salafist derzeit auf dem Vormarsch: der „Hipster“-Salafist. Sie treten nach außen hin modern und angepasst auf, etwa bei ihrer Kleiderwahl. Diese jüngeren Salafisten seien „hipper und trendiger“, sagte Ferdinand Haberl, stellvertretender Leiter der Dokumentationsstelle. Das gleiche dem Wandel der „klassischen“ Neonazi-Szene hin zu den Identitären. Zwar würden diese salafistischen Gruppen nicht das politische System infiltrieren und umstürzen wollen, allerdings werde die Mehrheitsgesellschaft und eine Kooperation mit dieser abgelehnt, heißt es im Bericht der Dokumentationsstelle.

Ihre Missionierungsagenda verfolgen die Gruppen vor allem über das Internet. Genannt werden im Bericht die in Österreich aktiven Gruppen Fitrah und Imam, die sich zwar in ihrem Auftreten etwa auf der Videoplattform YouTube modern geben, aber „ein sehr rigides, rückwärtsgewandtes Gesellschaftsbild“ propagieren würden. Etwa bei der Rolle der Frau, dem Umgang mit sexuellen Minderheiten und der Auslegung des Islams. Zugleich würden andere Religionen herabgewürdigt. Es zeige sich vermehrt, dass die Akteure auf eine moralisierende und emotionalisierende Sprache anstatt auf religiöse Sprache setzen, meinte der Soziologe Mouhanad Khorchide, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Dokumentationsstelle.

Diese Gruppen seien hinsichtlich ihrer Mitgliederzahl in Österreich „eher klein“, sagte Fellhofer. Allerdings seien sie sehr erfolgreich darin, ihre Narrative zu verbreiten, den Diskurs zu verändern und so die Gesellschaft zu polarisieren und zu radikalisieren. In der Dokumentationsstelle geht man davon aus, dass sich solche salafistischen Phänomene auch in Österreich ausbreiten werden.

Ausländischer Einfluss

Einflussnahmen ortet die Dokumentationsstelle auch von ausländischen Staaten. Haberl verwies auf den Iran, der über Stiftungen und religiöse Zentren versuche, Druck auf Schiiten in Österreich auszuüben. Führend sei das Islamische Zentrum Imam Ali in Wien, das Verbindungen bis hin zu „Regierungskreisen in Teheran“ aufweise, so Haberl. Laut dem Bericht dient der eskalierende Nahostkonflikt dem Iran dazu, sein Netzwerk einzusetzen, „um die Agenda der iranischen Revolution mit der Palästinafrage zu verbinden und damit größere Resonanz in der österreichischen Gesellschaft“ zu erzielen.

„Wieder da“ seien in Österreich die Taliban mit ihrer „Propaganda und Lobbyingarbeit“, sagte Haberl. Die afghanische Gemeinschaft hierzulande sei in zwei Fraktionen gespalten – eine lehne die Taliban ab, die andere unterstützte die Radikalislamisten. Zugleich seien Verbindungen zum Iran offenkundig, denn ein Teil der Schiiten afghanischer Herkunft würde regelmäßig das Islamische Zentrum Imam Ali besuchen.

Weiterhin bedeutsam ist die Türkei. Diese habe einen „beträchtlichen Einfluss auf die türkische Diaspora in Österreich“, sagte Haberl. So seien starke Einflussnahmen der Türkei auf die Millî Görüş Bewegung festzustellen. Diese stelle in Österreich als Islamische Föderation nach der ebenfalls türkischen Atib den zweitgrößten Moscheenverband. Solch „konservativ-islamische und türkisch-nationalistischen Verbände in Österreich“ seien ein „verlängerter Arm türkischer Regierungsparteien im Ausland“, heißt es. Der Arbeit dieser Verbände sei es auch teilweise geschuldet, „wenn parteipolitischer Einfluss vor Ort verhindert, dass türkeistämmige Menschen in Österreich ,ankommen‘“.

Vehikel Nahostkonflikt

Als „Brandbeschleuniger“ diene der Nahostkonflikt den islamistischen Akteuren seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel vom 7. Oktober, so Fellhofer. Israel sei das gemeinsame Feindbild der verschiedenen Gruppen, antisemitische Erzählungen tauchen vermehrt auf. Mithilfe des polarisierenden Konflikts würde die Gruppen auch Anhänger mobilisieren und rekrutieren. Haberl ortet auch „Allianzen zwischen Linksextremismus und Islamismus“. Das größte „Opfer“ dieser Entwicklungen sei die gesellschaftliche Mitte und die „muslimische Gesellschaft der Mitte“, sagte Haberl.