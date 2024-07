Love Parade bis „Saltburn“: DJ Tomcraft ist tot

Er legte auf der Love Parade auf, eine seiner Nummern lief im Film „Saltburn“. Nun ist DJ und Produzent Thomas Brückner vulgo Tomcraft im Alter von 49 Jahren gestorben.

Die Techno-Szene hat Thomas Brückner eindeutig mitgeprägt. Als Tomcraft startete er seine DJ-Karriere Mitte der Neunzigerjahre, schnell schaffte er den Durchbruch, mit der Single „Unicum“. Mit der Single „Loneliness“ hat er 2002 auch die deutschen Charts erklommen, 2003 es dann bis an die Spitze der englischen Charts geschafft.

Der Elektrotrack fand auch kürzlich in der Thriller-Komödie „Saltburn“ für eine Tanzszene Verwendung. Geprägt ist er von einem Gesangssample der R&B-Künstlerin Andrea Martin. Bis nach Brasilien und Japan hat die Nummer Thomas Brückner gebracht, auch auf der Berliner Love Parade hat er aufgelegt. Ein bekannter Remix von ihm ist außerdem der „Tomcraft Extended Mix“ des Hits „Flamboyant“ von den Pet Shop Boys.

Technoszene zeigt sich bestürzt

Nun ist der Produzent und DJ verstorben, im Alter von 49 Jahren. Am Dienstag machten seine Ehefrau und seine drei Kinder auf Tomcrafts Social-Media-Kanälen öffentlich, dass er am 15. Juli verstorben ist. Über die Todesursache ist nichts bekannt. „Wir werden dich für immer in unseren Herzen halten und dich lieben, bis wir wieder vereint sind“, liest es sich unter dem Beitrag auf Instagram.

Die Technoszene zeigt sich schockiert. DJ-Kollege Talla 2XLC bekundete via Instagram sein Beileid, ebenso DJ Westbam. Beide hätten ihn erst kürzlich noch getroffen, beide hätten seinen Tod nicht erwartet. Westbam spielte vor rund zwei Wochen gemeinsam mit Tomcraft auf Rügen: „Ich habe sein ganzes Set angehört, von Anfang bis Ende, was ich selten tue. Sein Sound war großartig und unverkennbar.“ (red.)