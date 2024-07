Ein Speiseölskandal setzt Chinas KP unter Druck

Großkonzerne transportierten Lebensmittel in Erdöl-Tankern, enthüllten Journalisten. Im Internet wird Kritik an Parteichef Xi laut, doch Zensoren unterdrücken den Unmut.

Peking/Wien. Es dauerte nicht lange, bevor Chinas Zensoren zuschlugen: Bald sollte die Online-Debatte über den größten Lebensmittelskandal seit Jahren kontrolliert sein. Zumal der Investigativbericht der Staatszeitung „Beijing News“ drohte, das Dritte Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, einem wirtschaftspolitisch zentralen Treffen, zu überschatten.

Große Pflanzenölkonzerne, darunter der staatliche Sinograin, ließen ihre Erzeugnisse in denselben Tanks transportieren, in denen zuvor Erdölprodukte verfrachtet worden waren – und zwar ohne gründliche Reinigung, so der Bericht. Nicht nur Lastwägen seien betroffen, sondern auch Schiffstransporte, berichtet nun das Magazin „Caixin“. Es gebe zu wenig dezidierte Speiseöltransporter, die Reinigung der Tanks sei vor dem Hintergrund sinkender Frachtkosten teuer, argumentierten Eingeweihte.

Chinas Konsumenten reagierten: In den Märkten waren importierte und handgepresste Öle schnell ausverkauft. In sozialen Medien machten Video-Tutorials für Handmühlen die Runde.

Qualifziert, zu regieren?

Die Verwaltung kündigte mehrere Untersuchungen an. Doch in dem von Lebensmittelskandalen gebeutelten Land war die Empörung selbst Tage später noch groß. Das zeigen zensierte Online-Kommentare, die von der Plattform „China Digital Times“ archiviert wurden. Die Affäre ist ein großer Gesichtsverlust für Staats- und Parteichef Xi Jinping, der bereits zu Beginn seiner Amtsperiode eine Verbesserung grundlegender Lebensbedingungen versprochen hatte. Im Internet kursierte ein Zitat Xis aus 2013: „Wenn die Partei nicht in der Lage ist, Lebensmittelsicherheit zu garantieren, werden die Menschen beginnen anzuzweifeln, ob wir qualifiziert sind, China zu regieren.“

Warum werde die Lebensmittelindustrie im Gegensatz zu anderen Sektoren, wie der Filmindustrie, so lasch überwacht?, so eine Frage. Es mangle an Respekt der Elite gegenüber der einfachen Bevölkerung, argumentierten viele. Wirtschaft und Politik steckten unter einer Decke und hätten im Gegensatz zu normalen Bürgern genügend Einfluss und Kapital, um vor solchen Missständen ins Ausland zu fliehen. Doch Nationalisten konterten sofort: Die Enthüllungsjournalisten seien vom Ausland gesteuert.