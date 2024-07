Von der Leyen nutzt Stimmung gegen rechts

Wahl der EU-Führung wird zum Lackmustest.

Ursula von der Leyen hat es geschafft. Sie hat ihre Wahl zur Kommissionspräsidentin zum Lackmustest umfunktioniert, wer in der EU noch für proeuropäische und demokratische Werte steht, und wer nicht. Ob Grüne, die gern moderat auftretenden Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) oder zahlreiche Fraktionslose: Jene Europaabgeordneten, die sich nicht ins linke beziehungsweise rechte Eck der EU-Gegner pressen lassen wollen, werden ihrem Aufruf folgen und ihr damit eine zweite Amtszeit ermöglichen.

Das war vor wenigen Wochen nicht absehbar. Alle dachten, von der Leyens Wiederwahl werde zur Entscheidung darüber, ob es künftig noch Klimaschutzmaßnahmen geben oder ob die Migrationspolitik radikal – ungeachtet der Menschenrechte – verschärft wird. Es kam anders. Mit einem Mal geht es nur noch um eines: um die Definition, was verantwortungsvolle Politik ist und was insbesondere am rechten Rand dem entgegensteht. Ausgelöst durch verbale Radikalisierungen in der AfD und die reale Aussicht auf eine rechtsnationale, die Gesellschaft spaltende französische Präsidentin, unterstützen plötzlich auch jene eine EU-Führung aus der Mitte, die sonst gern mit dem politischen Feuer spielen.

Von der Leyen dürfte dadurch ihre Mehrheit gesichert haben. Doch sichert sie damit auch den Schulterschluss zur Bewältigung der großen Herausforderungen – Klima-, Sicherheits-, Migrations- und Wirtschaftsprobleme? Es ist erlaubt, skeptisch zu bleiben.

