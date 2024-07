Christian Lindner muss auf ein Gutachten hoffen

Der deutsche Finanzminister stellte seinen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vor. Die Opposition wirft ihm bereits „Kniffe“ vor und zweifelt an, ob diese rechtlich haltbar sind.

Christian Lindner bemühte sich, das Bild zurecht zu rücken. Er habe keinen Sparhaushalt erarbeitet, sagte er am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Berlin. „Es ist möglich unter Einhaltung der Schuldenbremse auf einem Rekordniveau zu investieren“, so der deutsche Finanzminister, der in einem den Nachtragshaushalt für 2024 (hier musste er noch elf Millionen zusätzliche Schulden nachreichen), den Haushaltsentwurf für 2025 und den deutschen Finanzplan bis 2028 vorstellte.

Die Eckdaten: 480, 6 Milliarden Euro plant der deutsche Bund im kommenden Jahr auszugeben, dafür sollen 43,8 Milliarden Euro an neuen Krediten aufgenommen werden. Gleichzeitig werden 78 Milliarden Euro vom Finanzministerium als Investitionen ausgewiesen. Das alles soll mit den Regeln der im deutschen Grundgesetz verankerten Schuldenbremse machbar sein, sagte Lindner.

„Rechtliche Zweifel“

Ob der Haushaltsentwurf rechtlich sicher ist, wird bis in den August geprüft. Denn um Budgetlücken zu schließen, greift Lindner zu Tricks, einer davon: Er rechnet mit einer „globalen Minderausgabe“ von 17 Milliarden Euro. Eine Art buchhalterischer Merkposten, um Schätzunsicherheiten auszugleichen. Lindner selbst gibt zu, der Betrag sei ungewöhnlich hoch. Laut ihm stünden auf diesem Posten normal rund acht bis neun Milliarden Euro.

Ein Gutachten soll nun klären, ob sich rund acht Milliarden Euro von den globalen Minderausgabe abziehen und anders verbuchen lassen. Lindner will auf nicht genutzte Gelder der Förderbank KfW zugreifen und Zuschüsse an die Deutsche Bahn und für den Autobahnbau als Darlehen ausweisen lassen. „Es bestehen an vielen Stellen noch rechtliche Zweifel, ob die Kniffe des Finanzministers rechtlich haltbar sind“, sagte am Mittwoch Helge Braun (CDU), der Haushaltsvorsitzende des deutschen Parlaments.

Die erste Entscheidung darüber liegt nun in den Händen eines von Lindern bestellten Gutachters. Endgültig beschlossen werden die Finanzpläne Ende November. Am Streit über das Geld drohte in den vergangenen Wochen die deutsche Regierung zu brechen. Ob sie die parlamentarische Debatte übersteht, beantwortete Lindner am Mittwoch nur umständlich mit einem Ja. (zot)