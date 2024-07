Die fatale Migrationsstrategie der EU

In Tripolis diskutierten EU-Mitglieder und Afrikas Herkunfts- und Transitländer über eine bessere Kooperation beim Kampf gegen das Schlepperwesen.

Libyen gehört zu den wichtigsten Transitländern für Migranten auf der Zentralen Mittelmeerroute: 25.653 Menschen wurden laut EU-Grenzschutzagentur Frontex im ersten Halbjahr bei ihrem Versuch, Europa auf dieser Route per Boot zu erreichen, aufgegriffen. Das ist zwar ein beachtlicher Rückgang um 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – allerdings auf hohem Niveau.

In Tripolis kamen deshalb am Mittwoch Regierungsmitglieder und Interessenvertreter aus 28 Nationen Europas und Afrikas zum „Mediterranen Migrationsforum“ zusammen, um über die Herausforderungen illegaler Migration zu diskutieren. Österreich war durch Beamte des Außen- wie Innenministeriums vertreten, die EU-Kommission durch Vizepräsident Margaritis Schinas. „Die Migration ist eine schwere Last für Transitländer wie Libyen“, heißt es im Einladungsschreiben des Premierministers der Regierung der Nationalen Einheit Libyens, Abdul Hamid Dbeibah. Ziele des Forums seien koordinierte Missionen zur Eindämmung des Schlepperwesens, besseres Grenzmanagement und Informationsaustausch sowie „gegenseitiger Respekt“ zwischen den EU-Mitgliedstaaten und Afrikas Herkunfts- und Transitländern beim Kampf gegen illegale Migration – freilich unter „Achtung der Menschenrechte Geflüchteter“.

Gerade der letzte Punkt aber bringt Libyen regelmäßig schwere Kritik von Menschenrechtsorganisationen ein: Zuletzt warnten Ärzte ohne Grenzen (MSF), dass Folter und Misshandlung von Migranten in dem Bürgerkriegsland auf der Tagesordnung stünden. Seit Langem appelliert MSF deshalb an die EU, die „finanzielle und materielle Unterstützung der libyschen Küstenwache und die damit einhergehende erzwungene Rückführung von Menschen nach Libyen zu beenden.“

Auslagern des Problems

In Brüssel verhallen diese Aufforderungen ungehört – mit gutem Grund. Denn die Strategie der Union beruht zu einem Großteil darauf, das Problem illegale Migration in Drittstaaten auszulagern. Allein in den vergangenen Monaten wurden milliardenschwere Deals mit Tunesien, Ägypten oder dem Libanon geschlossen, deren Regierungen Mi­granten gegen Cash an der Ausreise hindern sollen. Das funktioniert bis dato eher schleppend, ist aber alternativlos: Jedenfalls, solang die auf dem Papier final beschlossene Reform des EU-Asylsystems einer Umsetzung harrt. Diese sieht bekanntlich zahlreiche Verschärfungen der bisherigen Regeln vor – besonders für Menschen aus Ländern, die als relativ sicher gelten. Sie sollen bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag unter haftähnlichen Bedingungen in Lagern an der Außengrenze festgehalten werden, Abschiebungen sollen schneller und effizienter werden. An der Verteilung Schutzsuchender im Rahmen des Solidaritätsmechanismus muss sich kein Land zwingend beteiligen; ausgleichende Unterstützungen können Geld- oder Sachleistungen sein. Die EU-Mitgliedstaaten haben zwei Jahre Zeit, die neuen EU-Vorgaben umzusetzen.