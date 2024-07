George W. Bush zeigt Trump die kalte Schulter

Der frühere Präsident, Ex-Vizepräsident Mike Pence und Mitt Romney bleiben dem Parteitag fern.

Üblicherweise kommen bei der Kür der Präsidentschaftskandidaten am Nominierungsparteitag alle zusammen, die in der Partei Rang und Namen haben – und die zuvor bereits hohe und höchste Ämter bekleidet haben. So haben vor vier Jahren Bill Clinton und Barack Obama die Laudatoren für Joe Biden gespielt.

Bei den Republikanern ist die alte Garde, ein Teil des ehemaligen Establishments der Grand Old Party, heuer indessen weitgehend ferngeblieben. Es ist ein Zeichen, wie sehr die Republikaner zur Trump-Partei mutiert ist. Ex-Präsident George W. Bush und Dick Cheney, dessen Vize, gelten alles andere als Trump-Fans. Sie zeigen dem Kandidaten wie manch andere die kalte Schulter. Liz Cheney, die Tochter des Ex-Vizepräsidenten, ist einer der schärfsten Kritikerinnen Trumps. Wie Mitt Romney, der frühere Präsidentschaftskandidat, hat auch sie im Kongress für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gestimmt.

Kotau vor Ex-Präsidenten

Eine Reihe früherer Minister, führender Mitarbeiter und Berater hat mehr oder weniger mit Trump gebrochen: Ex-Stabschef John Kelly, Ex-Verteidigungsminister James Mattis, Ex-Justizminister William Burns, Ex-Gouverneur Chris Christie. Der Prominenteste unter ihnen ist Mike Pence. Der frühere Vizepräsident hat seinem Boss die Aufwiegelung zur Gewalt beim Sturm aufs Kapitol übel genommen: „Hängt Pence“, lautete die Parole des Mobs am 6. Jänner 2021. Pence ist ursprünglich sogar gegen Trump ins Rennen um die Präsidentschaft gestartet, aber früh gescheitert.

Andere wiederum übten sich im Kotau vor Trump, um sich einen Top-Job in einer Trump-Regierung oder eine Karriere in einer Post-Trump-Ära nicht zu verbauen. So sangen die Senatoren Marco Rubio und Ted Cruz, einstige Trump-Gegner, ein Loblied auf den Ex-Präsidenten. Nikki Haley und Ron DeSantis, erbitterte Trump-Rivalen bei den Vorwahlen, demonstrierten Einigkeit. Nicht alle würden – wie sie selbst – „zu 100 Prozent“ mit Donald Trump übereinstimmen, sagte Haley, die Trump als nicht fit fürs Amt bezeichnet hatte. Nun gelte es, das Land zu retten. DeSantis rief: „Schicken wir Joe Biden zurück in den Keller und Donald Trump zurück ins Weiße Haus.“ (vier)