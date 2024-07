Auch die Österreicher würden Trump im Börsl spüren

America First lautete das Motto von Trump bereits in seiner ersten Amtszeit. Bei einer neuerlichen Wahl dürfte er auch wirtschaftspolitisch daran wieder anknüpfen.

Wer glaubt, dass die US-Wahl im Herbst Österreich nicht betrifft, täuscht sich gewaltig. Für Europas Wirtschaft wären ein neuerlicher Präsident Trump und seine angekündigte aggressive und protektionistische Handelspolitik eine große Herausforderung.

Der Goldpreis gilt seit jeher als Fieberkurve für die gefühlte Unsicherheit in der globalen Wirtschaft. Und daher ist es durchaus aussagekräftig, dass der Preis des gelben Edelmetalls in der Nacht auf Mittwoch ein neues Rekordhoch erreicht hat und selbst auf inflationsbereinigter Basis nur mehr knapp unter dem historischen Höchstwert liegt, den es seit mehr als 44 Jahren nicht mehr gesehen hat.

Natürlich spielen dabei auch Faktoren wie die Aussicht auf mögliche Zinssenkungen im Herbst eine Rolle. Dass der Goldpreis aber justament kurz nach dem Attentatsversuch auf Donald Trump zulegt, spiegelt vor allem die Erwartungshaltung der globalen Märkte wider: Die Chance, dass der 45. Präsident der USA auch ihr 47. wird, sind seit dem vergangenen Sonntag deutlich gestiegen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Attacke laut Politbeobachtern schlicht die Bereitschaft der Trump-affinen Wähler erhöht, im November auch wirklich zu den Urnen zu schreiten. Und diese Mobilisierung der „eigenen“ Leute kann das entscheidende Momentum für den Ausgang der Wahl sein.

Aus Europa wird der US-Wahlkampf mit einem wohligen Gruseln verfolgt. Die Sympathien hat dabei relativ eindeutig der aktuelle Amtsinhaber – bei dem es aber das Problem gibt, dass er für weitere vier Jahre einfach nicht mehr fit genug ist. Es wäre daher jedenfalls sinnvoll, sich mit dem Gedan­ken anzufreunden, dass der Herr im Weißen Haus ab Jänner 2025 wieder Trump heißen könnte. Ohne Angst, aber mit dem notwendigen Realismus, dass der Wind aus dem Westen rauer werden könnte.

Dabei geht es nicht nur um geopolitische Fragen, wie die Unterstützung der Ukraine. Sondern vor allem auch um die Wirtschaftspolitik. Denn eines darf nicht vergessen werden: Der Grund für den Rückhalt Trumps bei seinen Wählern ist das Versprechen, Amerika wieder zu dem zu machen, was es in den 1950er- und 1960er-Jahren war: eine wirtschaftliche Führungsmacht, die nicht nur bei neuen Technologien stark ist, sondern auch in der sogenannten Old Economy wie dem Bauen von Autos, dem Gießen von Stahl oder der Produktion von Kunststoffen. Und dass diese Industrien im sogenannten Rust-Belt heute oft darniederliegen, hängt laut dieser Erzählung mit unfairer Konkurrenz aus dem Ausland zusammen. Vor allem aus China, aber auch aus Europa.

Man sollte diesseits des Atlantiks die Ankündigungen Trumps, neue Zollschranken einführen zu wollen, also jedenfalls ernst nehmen. Und das würden auch die Österreicherinnen und Österreicher in ihren Geldbörsen spüren. Denn die USA sind das zweitwichtigste Exportziel heimischer Produkte. Werden diese durch neue Zölle aus dem Markt „gepreist“, reduziert das den Wohlstand.

Es rächt sich für die Europäer nun, dass sie bei Freihandelsabkommen wie TTIP immer auf der Bremse gestanden sind. Gäbe es diese, wären neue Zollschranken für einen US-Präsidenten wesentlich schwieriger. Jetzt muss sich die EU jedoch für die Zukunft rüsten. Und das bedeutet beispielsweise, Einigkeit herzustellen, dass im Fall des Falles konzertiert mit harten Gegenmaßnahmen reagiert werden kann. Dies birgt zwar die Gefahr eines Handelskriegs, bei dem am Ende immer alle verlieren. Aber Schwäche verleitet Trump eher dazu, noch mehr Druck auszuüben. Das hat er schon in der Vergangenheit bewiesen.

Vielleicht wäre eine Wahl von Trump zum neuerlichen Präsidenten somit ein notwendiger Schock, der Europa dazu bringt, im Dreikampf der großen geopolitischen Blöcke nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sicherheitspolitisch mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Dann hätte sogar ein solcher Wahlausgang einen positiven Effekt.

