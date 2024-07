Weniger, aber besserer Wein

Prämierung. 275 Weine wurden beim Weinwettbewerb Salon ausgezeichnet, darunter 29 Salon-Sieger. Die Weinbranche kämpft mit Kundenzurückhaltung.

Wein wird immer getrunken, heißt es hierzulande gern. Das mag zwar stimmen, aber nicht immer gleich viel. Derzeit dürften die österreichischen Weintrinkerinnen und Trinker eher zurückhaltend sein. Gespart wird nämlich auch beim Wein, außerdem schaut man seit geraumer Zeit lieber auf die Gesundheit.

Traubensaft und andere alkoholfreien Getränke werden dafür umso mehr getrunken. Das klingt zumindest zwischen den Zeilen in der Weinbranche durch, die sich am Mittwoch im Palais Niederösterreich in der Wiener Herrengasse getroffen hat.

Der Anlass war ein erfreulicher, nämlich die Prämierung der Salon-Sieger. „Der Salon hat Stabilität, das ist keine Eintagsfliege, und es steht auch kein einzelnes Magazin dahinter“, sagt Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager bei der Begrüßung. Mit einem Salon-Pickerl auf der Flasche verkaufe sich der Wein besser. Seit mehr als 35 Jahren gibt es die Prämierung, bei der Weine von einer Expertenjury (Sommeliers, Fachpersonal aus dem Handel oder der Weinberatung) blind verkostet werden. Seit zwei Jahren werden die Weine nicht mehr nach den Rebsorten prämiert, sondern nach der regionalen Herkunft, sprich es gibt dann nicht den besten Grünen Veltliner, sondern jede DAC-Region hat ihre Sieger, darunter auch recht viele kleinere, wenig bekannt Weingüter.

275 Weine wurden insgesamt prämiert, 29 davon wurden zu Siegern gekürt. Den besten Wein der Region Wiener Gemischter Satz DAC liefert etwa Karl Lentner, der beste Ruster Ausbruch (diese Kategorie wurde heuer erstmals in den Salon aufgenommen) kommt aus dem Hause Feiler-Artinger, Gerald Diem gewinnt in der Kategorie Weinviertel DAC, die Domäne Wachau mit dem Wa­chau DAC und das Weingute Eder im Kremstal DAC, um nur einige aus Wien und Niederösterreich zu nennen.

Hälfte der Salon-Weine ist bio

„Da werden nicht nur ein paar Weine verkostet, sondern über die ganzen Landesverkostungen kommen an die 10.000 Weinproben zusammen“, sagt Chris York, Geschäftsführer des Österreichischen Wein Marketing (ÖWM). Das biete auch kleineren Weingütern die Möglichkeit „ganz nach oben zu kommen“. Was ihn besonders freue, sei, dass etwa die Hälfte der prämierten Weingüter biologisch oder biodynamisch arbeite. Im Ausland werde das sehr geschätzt, hierzulande sei wenigen bewusst, dass Österreich hier Vorreiter ist“, sagt York im Gespräch mit der „Presse“. Was den verhaltenen Weinkonsum anbelangt, meint York, dass vor allem die Jüngeren „weniger, aber besser“ trinken. Österreich sei ein hochwertiges Weinland, was auch international geschätzt werde. Allerdings sei man vor allem in der mittelständischen Gastronomie noch nicht dort, wo man vor der Pandemie war. Man wolle daher schon bald eine große Aktion starten, um die Gastronomie zu unterstützen, mehr könne er noch nicht verraten.

Weniger Rot, mehr Saft

Weinbau-Präsident Johannes Schmuckenschlager sieht derzeit zwei „interessante Bewegungen“: einen Rückgang beim Rotwein, der weniger die fruchtigen, trinkfreudigen Rotweine betreffe. „Aber kräftige Rotweine, die vor fünf, sechs Jahren noch sehr geschätzt wurden, werden weniger nachgefragt.“ Andererseits mache sich jetzt eine Preissensibilität bei der Kundschaft bemerkbar, vor allem im mittleren Preissegment. Das allerdings passe nicht so gut zu den steigenden Produktionskosten für Winzer.

Auch der Wiener Landwirtschaftskammer-Präsident und Winzer Norbert Walter bestätigt, dass die Nachfrage nach Rotwein stark zurückgegangen sei, im Gegensatz zu Rosé und Traubensaft. Der Wiener Gemischte Satz sei hingegen eine Erfolgsgeschichte. „Es gibt Kollegen, die sind jetzt schon ausverkauft“, so Walter. In Wien mache der Gemischte Satz schon mehr als die Hälfte des Weinbaus aus. Und nicht nur in Wien haben Winzer vor allem mit fehlendem Personal in der Buschenschank wie im Weingarten zu kämpfen.