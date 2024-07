Gong für die Sonne: Die besten Pink Floyd seit Langem

Schlichte, doch effektive Videos: Saucerful Of Secrets in Graz.

Schlichte, doch effektive Videos: Saucerful Of Secrets in Graz. Zöpnek

„Saucerful Of Secrets“: Nick Mason spielte in den Kasematten von Graz das Frühwerk seiner Band.

Nein, gegen Fotografieren habe er nichts, erklärte der Gentleman am Schlagzeug. Nur bitte kein Blitzlicht! Das möge sein Bassist nicht, und mit grantigen Bassisten habe er seine Erfahrungen… Die Anspielung war so dezent wie klar: Auch Nick Mason hatte einst unter dem schwierigen Charakter seines Kollegen Roger Waters zu leiden, der spätestens mit dem Album „The Wall“ (1979) die Führung von Pink Floyd an sich riss und die Musik seinen kulturpessimistischen, antikapitalistischen Konzepten unterordnete. Heute verstört er mit Israel-Feindlichkeit und Parteinahme für Putin, doch führt er einen Teil des Pink-Floyd-Werks, vor allem Stücke aus den kommerziell erfolgreichsten Alben, noch immer live auf. Das tut auch Gitarrist Dave Gilmour, wenn auch nicht in so monströsen Spektakeln.