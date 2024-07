Adele kündigt große Pause von der Musik an

Ihr Tank sei ziemlich leer, sagt die Britin. Sie habe gerade keine Pläne für neue Musik und will ein „big break“ machen. Im August spielt sie noch zehn Konzerte in München.

Die britische Sängerin Adele will eine „big break“ (große Pause“) von der Musik machen. Das sagte sie im Interview mit dem deutschen Fernsehsender ZDF.

„Mein Tank ist ziemlich leer, weil ich jedes Wochenende in Las Vegas auf der Bühne stehe. Ich habe keine Pläne für neue Musik, überhaupt nicht. Ich will eine große Pause danach und ich denke, ich möchte für eine Weile andere kreative Dinge tun“, sagt die 36-Jährige.

Adele tritt seit November 2022 im Rahmen ihrer „Weekends With Adele“-Konzertreihe im Caesars Palace in Las Vegas auf. Am 23. November endet die Serie. Vor den letzten Shows dort verbringt sie den Sommer in München, wo sie im August zwei Konzerte pro Woche in einer eigens dafür gebauten Pop-Up-Arena spielen wird. Erwartet werden insgesamt 740.000 Menschen. (red.)

