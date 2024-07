Österreichs Wirtschaft schwächelt bis zum Ende des Jahrzehnts

Auch in den kommenden Jahren werde das heimische Wachstum mit Werten von rund einem Prozent pro Jahr schwach und unter seinem Potenzial bleiben, so das IHS in seiner mittelfristigen Prognose. Sorgen machen vor allem die Staatsfinanzen.

Wer auch immer nach den bevorstehenden Nationalratswahlen in der nächsten Regierung sitzen wird, kann nicht auf Rückenwind durch die wirtschaftliche Entwicklung hoffen. Das ist zumindest die Aussage der mittelfristigen Prognose des IHS, die am Donnerstag präsentiert wurde. So werde Österreich „mit der stark nachlassenden Inflationsdynamik, der Normalisierung der Geldpolitik und dem Anziehen der Industriekonjunktur im Euroraum“ zwar auf einen „verhaltenen Wachstumskurs zurückkehren“. Die Wachstumsraten werden dabei auch stärker ausfallen als in den vergangenen fünf Jahren, als die Coronapandemie und der Energiepreisschock nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine für zwei Rezessionsjahre gesorgt und das durchschnittliche Wachstum so auf einen Wert von nur 0,5 Prozent gedrückt haben. Aber auch in der Periode bis 2028 liegt das prognostizierte jährliche Wachstum mit einem Prozent auf einem verhältnismäßig schwachen Niveau.

Das konjunkturelle Plus bleibt nach Einschätzung der IHS-Ökonomen damit auch unter seinem möglichen Potenzial. So betrage das sogenannte Produktionspotenzial 1,2 Prozent. Grund für dieses Unterschreiten sei der „abnehmende Beitrag des Arbeitsvolumens“. Mit anderen Worten: Aufgrund des demografischen Wandels werde die Lücke an qualifizierten Arbeitskräften in Österreich in den kommenden Jahren sukzessive größer, weshalb ein Teil der möglichen Produktion nicht erfüllt werden kann. Dies sei auch durch den erwarteten technologischen Fortschritt nicht zu kompensieren. Hinzu komme auch eine „verringerte Wettbewerbsfähigkeit infolge des starken Energie- und Lohnkostenanstiegs“. All dies zusammen führe dazu, dass es auch im Jahr 2028 noch „eine leicht negative Produktionslücke“ gäbe.

Keine Deindustrialisierung

Die Auswirkungen der dauerhaft höheren Energie- und Arbeitskosten hat sich das IHS dabei in einer Sonderauswertung angesehen – und kann dabei sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht vermelden. So geben die Ökonomen beim Thema Energiekosten weitgehend Entwarnung: ein kräftiger Anstieg des Gaspreises oder der CO 2 -Bepreisung führe zwar zu einem Rückgang der Wertschöpfung in der Industrie – vor allem in den energieintensiven Sektoren. Dies aber „bei Weitem nicht in einer Größenordnung, die man als Deindustrialisierung bezeichnen würde“. Dies sei auch nicht überraschend, da die Gesamtkosten der heimischen Erdgasimporte auch in den Jahren vor der Energiekrise nur etwa 0,5 Prozent des BIPs ausmachten. Selbst eine Verdoppelung wäre also für die Volkswirtschaft nicht „katastrophal“.

Etwas düsterer sehen die IHS-Ökonomen die Situation jedoch bei den Lohnkosten, die aufgrund der hierzulande höheren Inflation zuletzt auch stärker als in anderen EU-Ländern angestiegen sind. Demnach hat die „heimische Exportwirtschaft international an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt“. Dies sei für Österreich nicht nur im verarbeitenden Gewerbe bedeutsam, sondern auch im für heimische Volkswirtschaft wichtigen Tourismus. „Derzeitig treiben hierzulande hohe Preissteigerungen in den Dienstleistungsbranchen die Inflation. Dadurch verliert der heimische Tourismus im Vergleich zu anderen Destinationen an preislicher Wettbewerbsfähigkeit.“ Wie stark sich das auf die konjunkturelle Entwicklung auswirkt, wird vom IHS jedoch nicht genau beziffert.

Staatsfinanzen als Sorgenkind

Anders ist das beim Thema der Staatsfinanzen, die für die Ökonomen das große Sorgenkind sind. So schreiben sie selbstkritisch: „Das IHS hat in seiner letztjährigen Mittelfristprognose die Dynamik der Ausgaben deutlich unterschätzt. Weiters wurden im zurückliegenden Jahr sogar noch dauerhafte Mehrausgaben beschlossen.“ Daher wurde die Prognose für das heurige Defizit bereits auf drei Prozent angehoben. Und dieses dürfte in den kommenden Jahren kaum zurückgehen. „Da deshalb die Schuldenquote nicht sinkt, steht die Entwicklung der österreichischen Staatsfinanzen nicht in Einklang mit den neuen EU-Fiskalregeln.“ Die nächste Regierung könnte somit einigen Erklärungsbedarf gegenüber der künftigen EU-Kommission haben.